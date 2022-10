Al via al San Luigi la 25esima rassegna di cinema africano

Torna la rassegna organizzata dall'associazione Lvia-Forlì nel mondo e Coop Equamente. Le proiezioni si svolgeranno tutti i lunedì sera, dalle 21, dal 17 ottobre al 7 novembre, alla sala San Luigi. La prima edizione della rassegna si svolse nel 1998. Dopo un periodo di pausa, dal 2005 le proiezioni sono riprese arrivando e festeggiare il suo 25 compleanno. Da quest'anno, oltre alla programmazione classica di film (lungometraggi e cortometraggi), verrà proposta una serata di docu-short. Il tema scelto è quello del cambiamento climatico e della gestione dei rifiuti, letto attraverso l'esperienza della ong Lvia, in Etiopia, Burkina Faso e Mozambico.

Il programma completo

Lunedì 17 ottobre alle 21 (ingresso gratuito) saranno proiettati diversi corti. Si comincia con "Afar: Dove sogni e terra brucuiano" di Tommaso Montaldo (Italia 2019). Siamo nella regione Afar dell’Etiopia, una delle zone più aride del pianeta. Qui il cambiamento del regime delle piogge ha un impatto grave sulle popolazioni, la cui vita dipende dal bestiame: fonte di nutrimento, fonte di reddito, oltre che regolamentare i riti sociali. Il reportage ci ricorda quali possono essere le conseguenze estreme di questi problemi globali, che colpiscono più violentemente i contesti poveri, che hanno meno mezzi per farvi fronte. Con riferimento anche a quanto è accaduto in Italia negli ultimi anni, ci richiama a maggior ragione alla globalità della tematica.

Poi sarà proiettato "Riciclando realtà" di Fabián Ribezzo (Mozambico/Italia 2013). Il video racconta della cooperativa Comsol di Maputo che si occupa di effettuare la raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di Sommershield. Lvia accompagna gli uomini e le donne della cooperativa Comsol affinché riescano ad organizzare una filiera economicamente redditizia di riciclaggio cercando, fra gli altri, di coinvolgere come beneficiari diretti le persone più vulnerabili, intervenendo non solo sulla salvaguardia e la tutela ambientale, ma anche migliorando la formazione e la condizione sociale di queste fasce deboli e creando delle attività economicamente sostenibili.

Segue la proiezione di "Proteggere l'ambiente valorizzando i rifiuti a Ouagadougou" di Francesco Bordino (Italia 2012). Il Burkina Faso deve oggi far fronte ad una grave situazione ambientale: la diffusione incontrollata di rifiuti di plastica nell'ambiente. Per fornire una risposta a questa grave problematica, la LVIA ha realizzato un progetto finalizzato a trasformare i rifiuti di plastica in una risorsa per l'economia locale e in un'opportunità di reddito e lavoro per le fasce più emarginate: un modo per lottare contro la povertà e nello stesso tempo tutelare l'ambiente. -

Quindi sarà il turno di "Machini" di Tétshim e Frank Mukunday (Belgio/Rep. Dem. Congo, 2019). Film d’animazione in stop motion che unisce, con creatività ed eleganza, disegni a gessetto, sassolini e materiali di recupero, per raccontare l’impatto delle industrie minerarie sulla città, l’inquinamento e la lenta distruzione dell’uomo da parte dell’uomo. Interverrà Agnese Casadei, attivista di “Fryday For Future” di Forlì e portavoce nazionale di FFF Italia e il gruppo “Agenda 2030”.

Le successive serate

Lunedì 24 ottobre (ore 21, ingresso 5 euro) serata “On the road” con il lungometraggio - "Yomeddine" di Abu Bakr Shawky (Egitto 2018). Beshay non è mai uscito dal lebbrosario nel deserto egiziano dove la famiglia l’ha abbandonato da bambino. Dopo la scomparsa di sua moglie, decide per la prima volta di partire alla ricerca delle sue origini. Prende sotto la sua protezione un orfanello e insieme vanno alla ricerca di una famiglia. Un viaggio iniziatico, un road movie nell’Egitto profondo, che con tono leggero ci parla di miseria, tabù religiosi ed esclusione.

Quella di lunedì 31 ottobre sarà la "Serata cortometraggi" (ingresso 5 euro). Si comincia con "Da Yie" di Anthony Nti (Ghana/Belgio 2019). Mathilda e Prince sono due bimbi vivaci e desiderosi di nuove avventure. All’insaputa dei genitori salgono sull’auto di un ragazzo straniero che li porta a mangiare in un lussuoso hotel e li fa divertire. Ma il giovane lavora per una gang di malavitosi che recluta bambini per una misteriosa missione.

Si prosegue con "This is my night" di Yusuf Noaman (Egitto 2019). Contro il volere del marito e della società giudicante, una donna della periferia è determinata a passare una bella serata con il figlio affetto dalla sindrome di Down nei quartieri chic del Cairo, nella città caotica e festante per l’imminente partita di calcio. Riuscirà a guadagnarsi questi attimi di libertà?

Quindi è il turno di "Soko Sonko" di Ekwa Msangi-Omari (Kenya/USA 2014). Quando la madre di Kibibi si ammala, il padre Ed si incarica del compito di portare la bambina al mercato per acconciarle i capelli prima dell’inizio della scuola. Soko Sonko è il viaggio esilarante di un papà ben intenzionato che con coraggio arriva dove nessun uomo è mai giunto prima.

Chiude la serata "Debout Kinshasa" di Sébastien Maitre (R.d.Congo/Francia 2016). Samuel, un ragazzino di 10 anni, è costretto dalle circostanze a mettere in gioco tutta la propria arguzia e il proprio ingegno per risolvere problemi famigliari e personali e riuscire finalmente ad andare a scuola.

Lunedì 7 novembre alle 21 appuntamento con "Le registe del cinema africano" (5 euro) e la proiezione di "Des Etoiles" di Diana Gaye (Senegal). La storia di una famiglia senegalese divisa tra Torino, New York e Dakar. I destini di Sophie, Abdoulaye e Thierno si incrociano e divergono, disegnando una costellazione dell’esilio. Sofferenze, assenze, tradimenti e nostalgie. Il film ci racconta i sentimenti, gli stati d’animo e le emozioni, rilevando quell’aspetto più intimo della migrazione che spesso viene dimenticato quando si parla di Africa. Attraverso le vicende dei tre personaggi viaggiamo nei tre continenti per scoprire le realtà e le speranze dei movimenti migratori contemporanei. Come di consuetudine dopo la proiezione, potremo gustare assieme una bevanda africana, e chiacchierare dei film appena visti con la nostra esperta di cinema Barbara Grassi, e scambiarci opinioni e commenti.