Al via la "Primavera Fanzinara": tra momenti di riflessione e confronto individuale

Alla Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine dal 21 marzo ha preso avvio la dodicesima edizione di 'Spring Fanzine's - Primavera Fanzinara', l''evento che vede nella sede fanzinotecaria una stagione primaverile di proposte per eventi e iniziative in grado di far 'rifiorire' il mondo variegato delle auto-edizioni fanzinare nazionali, e non solo. Proseguono i progetti attivati da anni, come l'esclusivo 'Una Fanzine al Giorno', giunto al suo quarto anno con le adesione provenienti da tutta Italia e estero, per presentare una fanzine in ogni giorno dell'anno.

Presente anche l'evento promosso dall'Unesco per il 'World Poetry Day - Giornata Internazionale della Poesia' con la produzione fanzinara dedicata al mondo della poesia. A seguito del pomeriggio di martedì 21 con l'apertura pubblica straordinaria per visite guidate alla 'Biblioteca delle fanzine', l'atipica realtà nonché eccellenza locale e nazionale potrà essere visitata, su richiesta, per tutto l'anno 2023. Sempre nuovi appuntamenti imperdibili, dove tutti gli appassionati e curiosi dell'auto-edizione potranno scoprire e conoscere la vastità dell'editoria fanzinara guidati dall'esperto franzinotecario Gian Luca Umiliacchi, oltre a poter scegliere dal percorso delineato di un nutrito calendario di iniziative ed eventi proposti al ritmo vivace e colorato come la primavera fanzinara.

"Fiorisce la primavera fanzinara italiana, con esposizioni consultabili della produzione di auto-edizioni fanzinare, grazie allo 'Spring Fanzine's - Primavera Fanzinara' per 4 mesi potrà rischiarire l'oscuro mondo fanzinotecario, della produzione di questo universo misconosciuto, in grado di donare, ora più che mai, più valore in ciò che insegna la fanzine, ovvero non è l'esteriorità delle cose che conta ma, bensì, è il contesto interiore di ciò che si desidera comunicare. - spiega Umiliacchi -. La nostra società dovrebbe prendere esempio da queste non ufficiali proposte, tutte produzioni con una unità forte e compatta in grado di far emergere il reale valore socio-culturale effettivo dell'individuo, un elemento chiave per la crescita personale, culturale e sociale. Con il 'World Poetry Day' arriva l'annuale occasione che vede la sede fanzinotecaria organizzare una proposta in controtendenza rispetto alla presente attualità. In una società 'urlata', caratterizzata dal culto dell’immagine, dell’apparire, giocato sul presente e sulla presenza, non solo fisica ma soprattutto sui social, la poesia è una necessità, una reazione a ciò che distrae dall’essenziale portandoci nel fondamentale spazio della riflessione, alle sue immense sfaccettature e tutto ciò che in esso si può, e si deve, trovare".

"Nuove ed esclusive proposte per la Primavera Fanzinara che presentano momenti di riflessione e di confronto individuale, con i suoi 13 anni di interrotta attività gratuita fanzinotecaria, e scusate se è poco, considerando le moltissime energie, fisiche ed economiche, di lavoro e soldi investiti quasi esclusivamente dalla stessa associazione di volontariato - aggiunge -. Risultati di cui essere molto fieri perché circa 150 mesi di confronti e riscontri sono la concreta certezza che questa unica realtà può soltanto crescere e migliorare ancora. Da non perdere le molteplici iniziative collaterali della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', unicità per la Regione Emilia Romagna, che pone in primo piano la Nona Arte intesa come tale; ovvero 'arte'! Grazie al supporto del Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live la città di Forlì e i cittadini possono rintracciare nella 'Biblioteca delle Fanzine' una esperienza e conoscenza culturale unica e di grande valore. Tutti i suoi servizi e proposte, gratuiti per i cittadini, realizzati in veste di volontariato, hanno negli anni sancito un forte rapporto partecipativo con varie realtà di Forlì". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzinoteca.it