Al via la rassegna estiva di teatro dialettale all'Arena Verdi di Forlimpopoli con “Ridar da murì”

In partenza mercoledì 3 luglio, presso l'arena Verdi di Forlimpopoli, la rassegna estiva di teatro dialettale a cura di Teatro delle Forchette APS in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli. Tre appuntamenti durante il mese di luglio per passare serate all'insegna della tradizione, il dialetto sempre più da riscoprire, e del divertimento.

Si parte con un delle più storiche compagnie del territorio, la compagnia dla Zercia, con “Ridar da murì”, difficile stupirsi di qualcosa al giorno d'oggi anche se viviamo in un contesto in cui la quotidianità ci propone continuamente (ahimè!) elenchi di furbetti, raccomandati e profittatori vari; frutto di una filosofia spicciola improntata all'individualismo e alla mancanza di rispetto verso gli altri. L'arte di arrangiarsi e fare i furbi, a volte, bene o male funziona, soprattutto se dietro c'è la spinta di un'illusione alla quale difficilmente si vuole rinunciare. Su binari di questo tipo si muove la storia di questa commedia dove, a ben guardare, la vera protagonista della vicenda non è tanto la furbizia dell'uomo, quanto l'ingenuità di pensare che certi meccanismi possano funzionare. Alla base di tutto, manco a dirlo, il profumo dei soldi.

Mercoledì 10 luglio sempre la Compagnia dla Zercia con “NUOVO ZIBALDON RUMAGNOL”, In questa occasione "prendiamo un po' di traverso"; nel senso si va a cercare un po' della nostra anima, di quell'anima romagnola che possedevamo prima che ci piombassero addosso tutti quei cambiamenti che hanno inquinato la maniera di pensare nonché il modo di osservare le cose del mondo. Lo facciamo ricorrendo ad alcune poesie, un po' di musica e qualche scherzo comico (farse...). Una maniera come un'altra per fare visita ai nostri sentimenti e, allo stesso tempo, correre dietro a un sorriso ben sapendo che i tempi sono cambiati.

Ultimo appuntamento mercoledì 17 luglio con la Compagnia dla Parochia di Carpena e la commedia “DO OV”, la storia si svolge nella modesta abitazione di Paolo e Beatrice che ospitano Bianca, una eccentrica cugina benestante, con la speranza che possa contribuire all’economia famigliare molto instabile. I due coniugi faranno di tutto per fare in modo che i loro due figli possano ereditare gli averi della parente, ma ben presto si accorgeranno che gestire Bianca non è così semplice come pensavano.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21,15. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno all'interno del Teatro Verdi. Ingresso unico € 8,00 - I biglietti saranno acquistabili (Diritto di prevendita:1 €) direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it, accedendo direttamente alla piattaforma WEBTIC.

Infoline – 0543/1713530 – 339/7097952 – 3479458012