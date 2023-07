Al via la rassegna letteraria a Rocca San Casciano: Umberto Pasqui presenta “Il birraio di Romagna”

Sarà Umberto Pasqui, con la presentazione del suo libro, “Il birraio di Romagna”, ad aprire giovedì 20 luglio, alle ore 20:30, l’edizione 2023 della rassegna “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano.

Umberto Pasqui, insegnante, giornalista pubblicista e scrittore, dialogherà con il giornalista Vincenzo Bongiorno nel presentare il volume “Il birraio di Romagna” che racconta la storia del suo avo Gaetano Pasqui, che aveva una visione sostenuta da studi e sperimentazioni che lo indussero a sostenere che la Romagna potesse essere la terra della birra. Fu un pioniere della birra italiana, e nella Forlì di metà Ottocento scommise sulla birra artigianale.

Il programma prevede poi, sempre di giovedì alle 20:30 nella bella cornice del cuore storico del paese, la presentazione di altri tre volumi, con l’intervento degli autori. Il 27 luglio “Tettonica” di Sofia Assirelli; il 3 agosto “Donna fortuna e i suoi amori” di Simonetta Tassinari; il 10 agosto “Il sogno di Aurora” di Simona Palo.

La rassegna letteraria rocchigiana, organizzata da Marcella Bandinelli in collaborazione con Vincenzo Bongiorno e con Pro Rocca, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il sostegno del Circolo degli “Elettricisti illuminati”, realtà di livello nazionale fondata dal rocchigiano Alessio Piamonti.

Al termine di ogni serata vi sarà un piccolo aperitivo conviviale. Inoltre, l’artista Marco Pasquini, toscano di nascita e rocchigiano d’adozione, metterà a disposizione della rassegna, in omaggio per ogni autore intervenuto, un mazzo di carte artistico da marafone con a tema “Terre e paesi della Romagna”, in cui sono riprodotte in piccolo le sue opere in stile macchiaiolo.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti del “Caffè letterario” presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca, si può contattare Marcella (328.6661839).