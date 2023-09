Al via la seconda fase della Rassegna musicale Sadurano Serenade con il Punta Umbria Guitar Trio

Prezzo non disponibile

La Rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart, entra nella sua seconda fase, dopo i concerti del 23 luglio a Sadurano (protagonista il Trio I Njejti Det) e del 25 luglio presso l’Arena San Domenico con la straordinaria Stoneleight Youth Orchestra. Sarà protagonista la grande musica da camera, con quattro eventi molto eterogenei, tutti in programma alle 21,00 presso la Sala Sangiorgi.

Oltre a ciò, la rassegna, il cui direttore artistico è il flautista forlivese Yuri Ciccarese, si connoterà anche di significativi messaggi sociali, tanto cari al compianto don Dario Ciani, in quanto ogni concerto sarà preceduto da un breve intervento sul tema “Carcere e giustizia”.

Il primo appuntamento è previsto giovedì 14 settembre e vedrà sul palco Punta Umbria Guitar Trio, composto da Stefano Falleri, Anthony Guerrini e Alessandro Zucchetti, che si cimenteranno su note provenienti dalla musica folklorica spagnola con brani di Gaspar Sanz, Isaac Albeniz, Carlos Gardel e danze dal flamenco. Si tratta di tre chitarristi classici con alle spalle una solida esperienza come solisti e in gruppi cameristici, il cui intento è quello di ispirarsi ad autori che hanno saputo esplorare nell'anima della chitarra, rivelandone la sua natura doppia (colta e popolare), sintesi della loro estetica e voce dei loro popoli. Prima del concerto interverrà la dott.ssa Barbara Gualandi (UEPE di Forlì) sul tema "Tribunale di Sorveglianza e Pene alternative".