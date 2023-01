Al via la Stagione dialettale al Teatro Comunale di Predappio

Ritorna al Teatro Comunale di Predappio la tradizione con tre spettacoli di teatro dialettale di diverse compagnie del territorio tra tradizione e commedia. Il 14 Gennaio alle ore 21 la Compagnia D'La Parocia di Carpena porta in scena "Un pint in tla neva": una storia che si svolge alla fine degli anni 60, primi anni 70, in una casa di campagna di proprietà di un prete, dove una coppia di amici con le mogli devono incontrarsi per risolvere un problema famigliare. Nell’intreccio della vicenda ci sarà il padrone di casa, il prete, con la sua perpetua un po’ impicciona e un poliziotto chiamato per mantenere l’ordine se le cose dovessero mettersi male. Ma alla fine ci sarà una svolta inaspettata tutta da ascoltare e vedere.

Seguirà la Compagnia Dla Zercia il 4 febbraio alle 21, con lo spettacolo "Ines, Ada, Ida e e' su fradel".Quanti hanno avuto in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di queInviasto hanno dovuto sopportare sorelle o fratelli tremendi che, anziché collaborare nell'assistenza agli anziani genitori, tramano nell'ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno dovuto subire le invadenze di questi parenti che si sentono, dopo tutto, in grado di fare la morale in casa altrui? Bene: questa commedia concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato attacchi del tipo descritto poc'anzi. Buona rivincita, anzi, buon divertimento.

Ultimo appuntamento della stagione con La Compagine di Sant Tome' il 18 ,arzo sempre alle ore 21 con lo spettacolo dal titolo "Bar stella e bar regina". Il bar di un piccolo centro è una sorta di mondo parallelo, nel quale, rispetto alla realtà esterna, si vive una socialità più ispirata dall’indole e dalle convinzioni personali. Gestori e avventori partecipano inconsciamente a una commedia, a volte contraddittoria, in cui ognuno di loro recita se stesso. Bar Stella e Bar Regina rappresentano due diversi spaccati in chiave comica, dai contenuti quanto meno insoliti e caratterizzati dal “meccanismo dell’equivoco”. Coinvolti in vicende del tutto inattese, gli attori-personaggi metteranno a nudo i rispettivi caratteri e, inevitabilmente, le proprie fragilità.

Per INFO E PRENOTAZIONI:

0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 info@teatrodelleforchette.it

Ingresso unico: 8 euro.