Al via “Muisca in foresta”con il concerto della Giovane Orchestra Paneuropea

Due appuntamenti musicali, organizzati dall'associazione musicale “C. Roveroni” e finanziati nell'ambito del progetto Next Generation EU: questo è, in estrema sintesi, il progetto “Muisca in foresta”, che prevede, nel territorio di Santa Sofia, i concerti di Giovane Orchestra Paneuropea e Bozen Brass.

La Giovane Orchestra Paneuropea si esibirà giovedì 20 luglio alle ore 21.00 presso il Parco della Resistenza e – come sottoline Elena Indellicati della Associazione Roveroni – è un gradito ritorno per il territorio, dal momento che in passato si è più volte esibita sia a Santa Sofia, sia a Galeata.

L'Orchestra nasce all'interno del progetto di cooperazione fra scuole di musica dell'Europa dell'Est e dell'Ovest “La musica, un ponte tra i popoli”, nato nel 2013 su iniziativa di Ipsia Acli Forlì-Cesena e preso in carico nel 2019 da No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza).

Il progetto ha lo scopo di creare “ponti” offrendo la possibilità di sperimentare un’esperienza di coesistenza e dialogo tra culture differenti attraverso la condivisione pratica di interessi e valori, nonostante la difficoltà di relazione fra paesi europei che ancora oggi non trovano soluzione alle loro controversie. Giovani musicisti, di età compresa tra 14 e 21 anni vengono invece incoraggiati a interagire con realtà diverse attraverso un linguaggio universale e senza parole. Nel 2023 l'Orchestra, con il coordinamento generale del maestro Giuseppe Zanca, si cimenta nell'esecuzione di due tipi di repertorio: quello di musica classica, sotto la guida del maestro ?iga Cerar coadiuvato dal maestro Gioele Sindona (musiche di Warlock, Piazzolla, Vivaldi, Holst), e il repertorio di jazz a cura del maestro Achille Succi (musiche di Morton, Brubeck, Mingus).

Secondo appuntamento in calendario è martedì 1 agosto, con una giornata alla scoperta del territorio santasofiese: il concerto di Bozen Brass “Colors, dal barocco al blues”, infatti, si terrà alle 18.00 a Valpisella, a pochi km da Corniolo, e sarà preceduto da una escursione organizzata da Tour de Bosc e da un aperitivo offerto da ANPI Forlì Cesena e Amici di Valpisella (entrambi su prenotazione entro il 27 luglio al 331 8373728, anche sms e whatsapp).

Bozen Brass è un sestetto di ottoni che non si può classificare secondo le comuni categorie. Benjamin Premstaller al corno, Martin Psaier al trombone, Robert Neumair alla tromba, Manuel Goller alla tromba, Michael Engl alla tuba e Anton Ludwig Wilhalm alla tromba sono sei sudtirolesi sempre pronti a sorprendere.

I Bozen Brass non sono una formazione legata ad una precisa e univoca tendenza stilistica. Il repertorio del gruppo spazia "dal Barocco al Blues", per poter raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Si passa con facilità dal jazz al pop al rock, da Sting a Michael Jackson. Non mancano, nel repertorio, le musiche più tipiche per ottoni, come la polka con parti anche cantate, oppure l'assolo di Neumair alla Steirische Harmonika. Molti brani sono stati composti direttamente per i Bozen Brass; tutti gli arrangiamenti sono di Robert Neumair.

Tutti gli eventi “Musica in foresta” sono ad ingresso libero.