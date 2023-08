Alba di Ferragosto a Meldola con l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare

Prezzo non disponibile

Giovedì 15 agosto, alle ore 6.15, per la prima volta la Rocca di Meldola ospiterà un'alba in musica con l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. L'evento promosso da Entroterre Festival coinvolgerà il pubblico in un risveglio musicale accompagnato da una colazione a cura del Bar Dozza.

Orchestrona, progetto nato più di vent’anni fa da un’idea di Davide Castiglia, è una formazione assolutamente atipica, una commistione tra una banda e un’orchestra che, negli ultimi anni, si e? trasformata fino a diventare una straordinaria macchina da ballo folk.

Il suo organico rispecchia il suo spirito: adolescenti, adulti ed ultrasettantenni, maestri, allievi ed ex allievi della Scuola, condividono un progetto musicale dove violini e violoncelli si mescolano a cornamuse, mandolini e fisarmoniche. Walzer e Mazurke Francesi, Manfrine Romagnole, Scottish, Gighe e Tarantelle, compongono un repertorio che l'Orchestrona personalizza e ripropone appassionatamente, facendone il proprio biglietto da visita, per offrire ai ballerini popolari una serie di brani che facciano muovere i piedi ed il cuore.

Biglietti acquistabili su VivaTicket o direttamente all'ingresso fino ad esaurimento posti.