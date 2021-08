Alba in musica a Bertinoro: "Invenzioni a due voci" con Arturo Stàlteri e Tiziano Bianchi

Il ciclo "Ci vediamo all’Alba" è una vera e propria colazione musicale che permette di assistere a splendidi concerti da una posizione privilegiata al sorgere del sole che sale dal mare, ascoltando musica in un silenzio quasi assoluto. Domenica, a Bertinoro nella locationa de Cortile della Rocca, appuntamento alle ore 06:21 con "Invenzioni a due voci" con Arturo Stàlteri e Tiziano Bianchi (tromba).

Il format originale ‘invenzione a due voci’ (ispirato da delle composizioni omonime di J. S. Bach) è molto semplice e tende, come per Bach, a costruire un dialogo ragionato tra le diverse voci in campo: il conduttore farà ascoltare al pubblico e ai musicisti coinvolti una serie di brani di vari autori e di vari generi. Al termine di ogni brano, il musicista improvviserà sul tema appena ascoltato assecondando la propria cultura e la propria sensibilità musicale.

Ingresso: € 5,00 colazione inclusa. Gratuito per i residenti del Comune di Bertinoro Per info, prenotazioni e biglietteria: www.entroterrefestival.it , biglietteria@entroterrefestival.it - tel. 051 0217824 ( attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00) Come da normativa vigente, è necessario essere in possesso del Green Pass

Arturo Stàlteri, romano, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. Ha studiato a Roma con Vera Gobbi Belcredi, a Parigi con Aldo Ciccolini e ha frequentato, come allievo effettivo, i corsi di perfezionamento di Vincenzo Vitale e Konstantin Bogino. Ha composto musica per cinema, teatro e balletto. Stàlteri ha cominciato a farsi conoscere con i Pierrot Lunaire, un gruppo che, nella seconda metà degli anni ’70, seppe mediare tra rock e classicismo. Ha iniziato poi una carriera come solista. Il suo ultimo lavoro (Gennaio 2018) si intitola “Low & Loud”, e sue composizioni appaiono in numerose raccolte e compilation. Svolge una vivace attività concertistica rivolgendo la sua attenzione anche ad autori dell’area extra-colta. Come critico musicale è attualmente la voce di “Primo Movimento”, “Il Concerto del Mattino” e “Qui Comincia”, per Rai Radio 3. Nel 2004 Franco Battiato lo ha voluto, come conduttore e musicista, nel suo primo programma televisivo, “Bitte, keine Réclame”. Lo stesso Battiato gli ha offerto nel 2005 un ruolo nel film “Musikanten”, presentato alla 62.ma Mostra del Cinema di Venezia, e lo ha coinvolto, nel 2014, nella stesura del documentario “Attraversando il Bardo”. E’ invitato in giuria in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Arturo Stàlteri ha inoltre collaborato, tra gli altri, con David Sylvian, Sonja Kristina, Rino Gaetano, Carlo Verdone e Grazia Di Michele. Molti dei suoi lavori sono stati ripubblicati in Giappone e in Sud Corea.

Tiziano Bianchi inizia a studiare tromba all’eta’ di 8 anni all’Istituto Musicale Pareggiato Claudio Merulo di Castelnovo ne’Monti (RE), dove si diploma in tromba classica nel settembre 2002. Nel luglio del 2008 prende parte agli ‘Umbria Jazz Clinics’ a Perugia, dove vince una borsa di studio per il Berklee College of Music di Boston. Nel gennaio 2009 si trasferisce a Boston per frequentare i corsi rimanendo per quasi tre anni, durante i quali vince la ‘Al Natale Brass Scholarship’ e ‘B.A.S Scholarship’ per meriti accademici. Nel settembre 2015 e settembre 2017 svolge il ruolo di Docente-Assistente nel ‘Masterclass di Alto Perfezionamento Jazzistico’ tenuto dal M. Tiger Okoshi, trombettista di fama Internazione e docente al Berklee College of Music di Boston, a Castelnovo Monti. Nel 2016 esce il suo primo disco solista ‘Now and then’, prodotto dal Tiger Okoshi, e che ospita la voce di Giovanni Lindo Ferretti. L’album viene distribuito in Italia da Irma Records e in Giappone da Pony Canyon. Da gennaio 2018 e’ docente di ‘Tromba Jazz’ al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Ha suonato e collaborato con importanti artisti tra cui: Vinicio Capossela (Ovunque Proteggi Tour), Giovanni Lindo Ferretti (Now and then, 2016), Tiger Okoshi (Now and then, 2016), Cesare Cremonini (Logico, 2014), Woods (Brooklyn), Mara Redeghieri (ex Ustmamo’), Stefano Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers), Julie’s Haircut, Eliel Lazo.

Ha svolto tour e concerti in importanti Festival e club in Italia, Stati Uniti, Europa e India.