Con Gabriele Zelli alla scoperta degli alberi centenari della frazione Rotta

Il Comitato di Quartiere Carpinello, Rotta e Castellaccio organizza per mercoledì 23 giugno, vigilia della Festa di San Giovanni, una camminata, condotta da Gabriele Zelli, alla scoperta degli alberi centenari della frazione Rotta: i gelsi di via Brasini, il pioppo della strada del cimitero, la quercia e i tigli di via Ca' Bagnoli.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le ore 19.45 presso il locale Circolo Arci, via Brasini 15, Forlì, mentre l'inizio della camminata è programmato per le 20.00.

Durante il breve percorso saranno illustrate le caratteristiche delle piante centenarie e le tradizioni della campagna romagnola di una volta soprattutto in occasione della festa di San Giovanni Interverrà Alessandro Siboni, coordinatore del Comitato di Quartiere, per evidenziare l'impegno della comunità per la salvaguardia e valorizzazione delle alberature di pregio presenti sul territorio.

Partecipazione libera e gratuita. Saranno rispettate le norme anti Covid.

Per informazioni 3485241485 (Aureliano); quartierecarpinello@gmail.com.

