Alberto Manzi va in scena al Testori

: Intero € 16; Ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) € 12; Ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) € 10; Gruppi (almeno 15 persone) € 8

Prezzo : Intero € 16; Ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) € 12; Ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) € 10; Gruppi (almeno 15 persone) € 8

Domenica 19 marzo ore 17.30 sale sul palco la storia di Manzi, il maestro degli italiani, con la produzione di TIB Teatro ALBERTO MANZI. Storia di un maestro, interpretato da Marco Continanza e Massimiliano Di Corato, scritto e diretto da Daniela Nicosia, con immagini video curate da Mirto Baliani.



Lo spettacolo porta in scena la biografia di Alberto Manzi, declinata attraverso la relazione con un ragazzo del carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La scrittura originale e la drammaturgia visiva evocativa attraversano l’intero percorso di Manzi, dal primo dopoguerra, nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, agli anni ’70 in Sud America con gli Indios, dall’insegnamento per adulti in Tv con la celebre trasmissione degli anni '60 Non è mai troppo tardi, a quella più recente per gli extracomunitari: tutte esperienze mosse dalla convinzione che alfabetizzare sia aiutare ad evadere dal carcere dell’ignoranza che genera violenza, modelli autoritari, emarginazione sociale.



Educare al piacere del pensiero, questa in sintesi la pedagogia di Manzi, che per tutta la vita considerò il suo ruolo quale mediatore di saperi trasmessi attraverso l’interrogarsi sulle cose, l’esprimere senza timore le proprie opinioni, idee, cognizioni e da esse dedurre significati, insegnamenti, conoscenza, secondo un metodo rigorosamente scientifico nell’approccio, estremamente creativo nei modi. “Non sai scrivere? Vieni qui, facciamolo insieme, vedrai che è facile”: un invito garbato e gentile che vale per i bambini, gli indios, gli extracomunitari, gli analfabeti adulti, perché non è mai così facile, e non è mai troppo tardi per imparare a leggere e scrivere la vita.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Inizio spettacolo ore 17.30

Biglietti: Intero € 16; Ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) € 12; Ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) € 10; Gruppi (almeno 15 persone) € 8

Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net; prevendita su Vivaticket.



TEATRO GIOVANNI TESTORI

Viale Amerigo Vespucci 13, 47122 - Forlì

+39 0543 722456

teatrotestori@elsinor.net