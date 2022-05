"Albi illustrati ieri e oggi": un incontro con Grazia Gotti

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, sviluppando ulteriormente il legame con il mondo dell’arte contemporanea ed in particolar modo con quello della fotografia, dell'illustrazione e della grafica, promuovendo incontri, stage ed esposizioni rivolti sia al pubblico adulto, sia alle scuole e al mondo dell'infanzia. Venerdì 27 maggio, a partire dalle 17.30 si terrà il primo appuntamento dedicato alla presentazione di un genere letterario non solo per bambini, cioè l'albo illustrato.

L'incontro ha l'obiettivo di descrivere un genere, quello dei picturebook, dal grande successo, ma che può anche facilmente confondere il fruitore senza strumenti critici di valutazione; un tipo di pubblicazione che ha la sua storia e si va incessantemente riconfigurando nel presente. A parlarne sarà Grazia Gotti, co-fondatrice della libreria Giannino Stoppani e dell'Accademia Drosselmeier di Bologna, intervistata da Elena Dolcini.

Si ricorda che per accedere agli spazi di Arte al Monte occorre la mascherina. L'incontro è gratuito e aperto a tutti.