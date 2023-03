Premilcuore celebra l'anniversario della morte di Aldo Spallicci con una serie di eventi

Indirizzo non disponibile

Sabato 18 marzo, alle 10, al Centro Visite di Premilcuore, si terrà l'evento "Per Aldo Spallicci. A cinquant'anni dalla morte (1973-2023)", organizzato dall'Amministazione comunale di Premilcuore in occasione dell'anniversario della morte del grande intellettuale considerato uno dei padri spirituali della Romagna, che nacque a Bertinoro nel 1886 e morì a Premilcuore il 14 marzo del 1973. Il programma della manifestazione prevede i saluti del sindaco di Premilcuore Ursula Valmori, del Sindaco di Bertinoro Gessica Allegni e del Presidente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana Francesco Tassinari.

Interverranno Marino Biondi dell'Università degli Studi di Firenze con una relazione dal titolo "Aldo Spallicci (1886-1973). Storia e cuore di Romagna"; seguirà la lettura dei testi poetici spallicciani con commento a cura del poeta e drammaturgo Nevio Spadoni e la relazione di Paolo Poponessi, storico e giornalista forlivese, incentrata su "Spallicci: brand & web".

In occasione dell'evento si terrà, infine, la premiazione degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Premilcuore partecipanti al concorso artistico-letterario "Aldo Spallicci" e verrà presentato il percorso urbano che da casa Spallicci attraversa il centro storico, appositamente realizzato per il Cinquantesimo. Per informazioni: Ufficio Cultura 0543-975428-29 – culturacomune.galeata.fc.it

