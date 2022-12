"Alea fracta esto": in mostra il percorso artistico di Graziano Rey e Giulia Gellini

Mostra a cura di Maria Libera Amato e Luigi Mazzardo, dedicata al percorso artistico di Graziano Rey e Giulia Gellini.

Graziano Rey nato a Torino il 18 ottobre 1953. Dal 1973 artista, dopo aver condiviso l’arte con il fratello Francesco e il Maestro Lorenzo Alessandri nel periodo della “Soffitta Macabra” a Torino, si dedica per anni all’arte figurativa e, in particolare, al mondo della musica. Dal 1982 al 1987, autore di sigle televisive, di cui le più note: Buona Domenica, I Ragazzi della III C, La Giostra. Ferragosto OK, collabora come autore con diversi cantanti.

Nel 1991 - 1992 vince il premio Rino Gaetano e il premio Viareggio come cantautore. Opinionista, partecipa a numerose puntate del Maurizio Costanzo Show e come attore alle Candid Camera di Alberto Silvestri. Nel 1993 pubblica il racconto "3001 Spooky su Jork II" edito da Mancuso editore. Attore nel film “In camera mia” di Sergio Martino, dopo l’anno trascorso alle Isole Tonga si allontana progressivamente dal mondo fittizio dell’apparenza e riprende in mano l’amore primigenio: la pittura.