Alessandro Astolfi presenta la sua tesi: “Storia dei dialetti e delle tradizioni romagnole: una nobiltà negata da superstizioni artificiose"

Giovedì 18 aprile, alle ore 16, a Forlì, nella Sala ex Consiglio della Provincia, nuovo appuntamento della rassegna “I Provinciali: vetrina di autori e libri”, organizzata dal Centro Culturale L’Ortica con il patrocinio della Provincia di Forlì Cesena. Alessandro Astolfi presenterà la sua tesi “Storia dei dialetti e delle tradizioni romagnole: una nobiltà negata da superstizioni artificiose"

Alessandro Astolfi, nato nel 1997, è laureato in linguistica e filologia con lavori finalizzati alla corretta rivalutazione delle lingue e delle tradizioni italiane. Finalista con la tesi che viene presentata, al premio nazionale “Salva la tua lingua locale” 2023. Dopo una breve illustrazione della storia dei dialetti italiani e delle tradizioni locali italiane, l’autore spiega come siano stati creati stereotipi negativi con l’intento di denigrare queste lingue ed espressioni culturali. La festa di San Martino di Tours è presa come esempio di una tradizione, festeggiata a livello locale in molte parti d’Italia (con particolare riferimento a Santarcangelo di Romagna), che risale all’antico mondo pagano.

Dialogas con l’autore Gabriele Zelli, forlivese, ben conosciuto come operatore culturale, ricercatore scrupoloso ed efficace divulgatore, che ì stato anche per molti anni un amministratore locale e un funzionario nel mondo della cooperazione con Legacoop. Impegnato a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico di Forlì e della Romagna ha pubblicato e curato molti volumi su questi temi.

Ad illustrare le sonorità della lingua romagnola, lettura di poesie dialettali di: Emanuela Babbini, Claudio Biondi, Danila Rosetti, Tamer Favali, Loretta Olivucci, Dauro Pazzini.

Ingresso libero. Info: 3337167331 - centroculturalelortica@gmail.com