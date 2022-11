Il comico Alessandro Ciacci torna alla Sala San Luigi con il nuovo spettacolo "Guerrin meschino"

Avventure, duelli, creature mostruose, donne fatali, viaggi all'inferno, un mix irresistibile di colpi di scena ed effetti speciali: non è la trama del nuovo film targato Marvel, ma quella del romanzo cavalleresco "Guerrin meschino" scritto più di sei secoli fa.Il protagonista è Guerrino, un Capitan America o un Superman ante-litteram, detto il Meschino, eroe umano e fragile in cerca della propria identità e del proprio posto nel mondo.



Per farlo, si troverà costretto a vagare fino agli angoli più remoti del globo, affrontare mostri e sibille tentatrici, battaglie sanguinose e – per non farsi mancare niente - un viaggetto nell'al di là. Un campione dell'immaginario popolare la cui fama è diventata proverbiale, un trionfo radicale tra i suoi contemporanei paragonabile solo a quello della Commedia di Dante, un successo “di botteghino” senza precedenti.



Lo spettacolo che ne ha tratto Alessandro Ciacci (“attore, drammaturgo e prestigiatore della lingua italiana”, tra i più originali talenti in circolazione della nuova comicità) esalta a pieno la potenza evocativa e avvincente del libro, trasponendo il tutto alla sensibilità e al gusto dello spettatore di oggi. Il risultato finale è un one man show unico, un gioco teatrale caleidoscopico ed esilarante, una giostra verbale all'insegna delle invenzioni interpretative più sorprendenti, una sarabanda raffinata ma popolaresca che unisce il performer (solo sul palco, ma che non rinuncerà a scendere in platea improvvisando) e gli spettatori in un divertimento comune.



In scena il 30 novembre alle ore 21.00 sul palco della Sala San Luigi di Forlì. Biglietti acquistabili su Liveticket.it