Alla Fabbrica delle Candele di Forlì una rassegna dedicata alla Stand up comedy : si parte con Alessandro Ciacci

La Fabbrica delle Candele di Forlì apre alla nuova comicità con una rassegna interamente dedicata alla Stand Up Comedy che sarà inaugurata domenica 4 luglio alle ore 21.15 da Alessandro Ciacci e il suo spettacolo Sblighésss, ovvero, tradotto dal dialetto romagnolo, “sbellicarsi dalle risate, ridere a crepapelle”.

Ed è esattamente questo che devono aspettarsi gli spettatori da Alessandro Ciacci (tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti secondo “Style Magazine”, da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig) e dal suo nuovo one man show.

“Una comicità ricercata, patita e viscerale, servita con uno stile irresistibile per tutti i palati”, uno spettacolo caleidoscopico e dissacrante che strizza l’occhio alla grande tradizione ma è postmoderno nel mescolare in un potente calderone citazioni colte e trivialismi, storytelling e declamazione di sonetti, cavalli-di-battaglia e improvvisazioni. Un vero e proprio flusso di coscienza irriverente e caustico, “una furia fuori controllo, un fiume in piena di nozioni, paradossi esilaranti tra cultura classica e pop che esplode nell'atto di improvvisazione col pubblico”, “spontaneità ironia grande dialettica e tanta cultura un mix favoloso”. “Dentro a Ciacci ci sono i Monty Python, c'è Woody, c'è Noel Coward (…) in lui si agita anche qualcosa di Achille Campanile, un che di Marcello Marchesi, un po' di Ennio Flaiano. E non parlo solo della scrittura, dello stile di Ciacci. Dico che Alessandro Ciacci pare immaginato da Campanile, scritto da Marchesi e fatto agire da Flaiano...” (Paolo Cananzi, autore televisivo, sceneggiatore)

Biglietti: 12 euro (posto unico); gratuità per under 14.

Prevendite: fino al 30 giugno, dal lunedì al sabato presso biglietteria del Teatro Diego Fabbri dalle ore 10 alle ore 13. Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: 0543 26355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it



