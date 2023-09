Alessandro Quarta alla Chiesa del Carmine in “The five elements: terra, aria, acqua, fuoco, etere”

€ 15,00 intero - € 10,00 ridotto (universitari, under 25, over 65) - € 5,00 ridotto speciale (soci e accompagnatori minori di 16 anni) - € 3,00 ridotto ottavini - Omaggio (autorità e minori di 16 anni accompagnati)

Prezzo € 15,00 intero - € 10,00 ridotto (universitari, under 25, over 65) - € 5,00 ridotto speciale (soci e accompagnatori minori di 16 anni) - € 3,00 ridotto ottavini - Omaggio (autorità e minori di 16 anni accompagnati)

Domenica 1 ottobre alle 21.00 alla Chiesa del Carmine di Forlì, Frlìmusica porta il violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte dal maestro Giuseppe Magagnino, in “The five elements – terra, aria, acqua, fuoco, etere”. Alessandro Quarta porta la sua musica nei cinque elementi, li trasforma e li fa suoi, porta la quint'essenza della natura in concerto, nella meraviglia dell'unione tra musica e natura, così che anche l'arte possa prendersi cura del nostro mondo.

La scienza misterica presente dietro alla teoria degli elementi considera l’uomo come parte della natura, ecco perché gli Elementi sarebbero fuori, ma anche dentro di noi, e tra tutte le forme d’arte la musica è sicuramente quella che ha il rapporto più stretto con la natura e con la scienza in generale. Il solo fatto di essere “aria”, di esistere come emissione d’onde sonore e di essere impalpabile materia fatta solo di frequenze e di timbri, la rende difficilmente classificabile. La musica, e soprattutto il canto, suo primo e naturale strumento, è stata concepita proprio come emulazione dei suoni della natura e usata per cerimonie propiziatorie e di celebrazione degli eventi naturali.

Alessandro Quarta, si avvicina al mondo crossover collaborando con artisti di fama mondiale come Carlos Santana, Lucio Dalla, Mark Knopfler, Boy George, Dionne Warwick, Lionel Richie, Celine Dion, Liza Minnelli, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Jovanotti, Amii Stewart, Toquinho, Regina Carter. Dirige il maestro Danilo Rossi.



Biglietteria: € 15,00 intero - € 10,00 ridotto (universitari, under 25, over 65) - € 5,00 ridotto speciale (soci e accompagnatori minori di 16 anni) - € 3,00 ridotto ottavini - Omaggio (autorità e minori di 16 anni accompagnati)



Informazioni e prenotazioni presso Teatro delle Forchette APS, via Antonio Vivaldi 22 a Forlì, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Infoline 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 – info@teatrodelleforchette.it