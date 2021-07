Il violino di Alessadro Quarta pronto ad incantare all'Arena San Domenico: "Un tango per tutte le stagioni"

Inevitabile il confronto fra Vivaldi e l’argentino Piazzolla, distanti due secoli ma legati ai colori e ai profumi di due città di mare: Venezia e Buenos Aires. Un raffinato gioco di affinità e di contrasti, di sentimenti che vanno dalla dolcezza al dolore, dalla nostalgia alla passione si intrecciano nelle musiche dei due Grandi Compositori che verranno proposte da Alessandro Quarta, violinista eclettico, in grado di mixare gli stili musicali fino a sconfinare nel rock. Con lui sul palco ad infiammare gli animi gli archi dell’Orchestra Mader-na. Il concerto si terrà lunedì 5 luglio, ore 21.00, presso l’Arena San Domenico, Forlì.

Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito Vivaticket.com e presso la Bigliette-ria dell’Arena San Domenico il giorno del concerto a partire dalla ore 20,00. Tutte le informazioni sul con-certo e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Diego Fabbri, Forlì, alle ore 21,00.

Il programma di lunedì 5 luglio

A. Vivaldi

Le quattro Stagioni da Il "Cimento dell’Armonia e dell’Inventione" op.8 Primavera, Estate, Autunno, Inver-no

P. de Sarasate

Carmen Fantasie

A. Piazzolla

Chau Paris, Rio Sena Years of Solitud, Oblivion, Adios Nonino, La Muerte del Angel, Jeanne y Paul, Fraca-napa, Libertango

Alessandro Quarta

Violinista, Polistrumentista e Compositore Alessandro Quarta è cresciuto musicalmente con i più grandi direttori del mondo come L. Maazel, E. Inbal, C. Dutoit, M. Rostropovich, M.W. Chung, G. Pretre, Z. Me-tha, ricoprendo per loro ruoli come Violino di Spalla, suonando nelle più prestigiose sale del mondo nel corso di grandi tournée in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente.

Acclamato dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius”.

Premiato nel 2017 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica.

Dopo il successo dei suoi primi due album “One More Time” (2010) e soprattutto quello autobiografico “Charlot” (2014), nel 2019 presenta il suo tributo ad Astor Piazzolla: “Alessandro Quarta plays Astor Piaz-zolla”. Un Album già candidato Grammy.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...