Per celebrare Dante ecco i concerti alla Chiesa di San Giacomo: si parte con il violino e la viola di Alessandro Tampieri

Nell'ambito delle manifestazioni dantesche in occasione del 700esimo della morte del "sommo poeta", ForlìMusica, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, propone un percorso musicale di tre concerti nella Chiesa di San Giacomo Apostolo a Forlì, all'interno dell'area espositiva della Mostra dedicata a Dante. Una rassegna che ospita alcuni dei più importanti esecutori di musica antica e barocca del panorama nazionale.

Nel primo concerto, mercoledì 12 maggio, alle ore 18.00, si esibirà Alessandro Tampieri, violinista e violista eccelso, Primo violino dell'ensemble Accademia Bizantina con cui si è esibito nelle più importanti sale del mondo che, accompagnato al clavicembalo dalla valentissima Valeria Montanari, ci proporrà un viaggio nella musica dell'Inghilterra del '700 passando dal violino alla viola, alla viola d' amore con musiche di Flakton, Corelli, Ariosti, Castrucci, Handel.

Alessandro Tampieri - Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella propria città natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concerti- stica come solista, camerista, in orchestra sinfonica e d'opera (Filarmonica e Teatro alla Scala) dedicandosi anche alla musica contemporanea con collaborazioni con Luciano Berio e Azio Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. L’identificazione nel linguaggio musicale sei-settecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Ha collaborato e collabora con Il Giardino Armonico, Divino Sospiro (Lisbona), Academia Montis Regalis, L’Arpeggiata, Artaserse (Philippe Jaroussky), Imaginarium e Suonar Parlante. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica antica europei e americani. Ha effettuato registrazioni per Teldec, Decca, Naive, Harmonia Mundi, Hyperion, Virgin e per le principali radio europee e nordamericane. Dal 2011 è Concertmaster dell'Accademia Bizantina. È docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Suona un violino costruito nel 2014 da Marco Minnozzi.

Valeria Montanari - Clavicembalista, organista, pianista e fortepianista. Ha conseguito il diploma di Pianoforte con il massimo dei voti presso l’Istituto pareggiato “Giuseppe Verdi” di Ravenna, il diploma in Organo e Composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida di Francesco Tasini e il diploma di clavicembalo con lode sotto la guida di Silvia Rambaldi presso il Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara ed infine il diploma in fortepiano con il Maestro Fiuzzi presso l’Accademia Pianistica di Imola. Si è laureata con lode al DAMS di Bologna, indirizzo musicale. Si è specializzata ai corsi di perfezionamento tenuti dai Maestri Claudio Astronio, Gordon Murray, Christophe Rousset e Ottavio Dantone e ai seminari di Emilia Fadini e Luigi Ferdinando Tagliavini. Collabora in qualità di continuista con la prestigiosa Accademia Bizantina, per la quale è anche docente di pianoforte e clavicembalo di Accademia Bizantina Camp corso estivo di musica e teatro per ragazzi. Interessata anche all’approfondimento del repertorio da camera per pianoforte storico ha fondato l'ensemble “Il Tetraone” con cui ha registrato il Quartetto op. 16 di Beethoven e il Quintetto D 667 “La Trota” di Schubert. Il suo interesse spazia anche verso altri ambiti e generi musicali, dalla musica popolare africana (con la Classica Orchestra Afrobeat diretta da Marco Zanotti con il quale si è occupata dell’arrangiamento e dell’esecuzione dello spettacolo “Regard sur le passé”), al Jazz (con il clarinettista G. Trovesi). Ha inciso per le etichette Tactus, NovAntiqua Records, Bongiovanni, Sidecar, Amadeus Paragon. Insieme al fratello Stefano Montanari, violinista e direttore, ha partecipato alla realizzazione di un DVD do-

cumentario sul violino barocco “Le violon en Italie”, progetto della musicologa e violinista Constance Frei. Da alcuni anni è clavicembalista accompagnatrice per le attività e per la classi di canto rinascimentale e barocco dei Conservatori di Musica “G. B. Martini” di Bologna (Docente Anna Simboli) dove è anche docente di Pratica del Basso Continuo, “G. Frescobaldi” di Ferrara (docente Gloria Banditelli); ha collaborato anche con i Conservatori “L. Cherubini” di Firenze (docente Patrizia Vaccari), “A. Pedrollo” di Vicenza (docente Gemma Bertagnolli) e “B. Maderna” di Cesena (Docente Roberta Invernizzi) e con la contralto Sonia Prina per alcune masterclass e corsi di alto perfezionamento.

Domenica 16 maggio, alle ore 19.00,sarà presente l'Ensemble Micrologus, stupendo gruppo di artisti dediti all'uso di strumenti antichi con alle spalle innumerevoli riconoscimenti a livello internazionale che faranno rivivere le musiche tipiche del periodo dantesco, tra villanelle, gighe e ballate tipiche dei trovatori del tredicesimo secolo.

La rassegna si concluderà giovedì 20 maggio, alle ore 18.00, con l'ensemble Sezione Aurea, formazione composta da tredici strumentisti e cantanti, che proporrà una delle prime semi-opere della storia della musica, ovvero La Tempesta di H. Purcell. Un viaggio all'insegna dell'antico, della storia, dei primordi, ove innovazione e sperimentazione si fondono in un mix tra danza, canto, ballo e tradizione: un viaggio agli albori dell'arte musicale

eseguito da alcuni dei migliori musicisti italiani.

L’ingresso è libero e riservato ai soci e ai sostenitori di ForlìMusica. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata alla mail forlimusicaaps@gmail.com