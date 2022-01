Alessandro Taverna, Alvise Casellati e l'Orchestra Maderna incantano alla Sala Verdi di Milano

Grande successo di pubblico ha riscosso, mercoledì scorso, il concerto del pianista Alessandro Taverna e dell’Orchestra “Bruno Maderna” diretta dal Maestro Alvise Maria Casellati, in Sala Verdi a Milano. La stagione Rubino della Società dei Concerti è stata inaugurata da due capolavori di Mozart e Beethoven: il Concerto per pianoforte e orchestra kv 271 in mi bemolle maggiore e la maestosa Quinta sinfonia di Beethoven.

Il concerto ha rappresentato il debutto in Sala Verdi per l’Orchestra “Bruno Maderna”, formazione forlivese vincitrice nel 2018 del premio Hesperia per il suo impegno nella diffusione della cultura musicale. La sala piena, gli applausi scroscianti e la richiesta di bis, sia per il Maestro Taverna che per l’orchestra, testimoniano l’ottimo lavoro svolto dalla Società dei Concerti di Milano e dall’Associazione ForlìMusica Aps, coproduttori dell’evento e l’inizio di una fruttuosa collaborazione tra le due realtà culturali.

Il concerto è stato replicato giovedì al Teatro Diego Fabbri di Forlì per l’inaugurazione della rassegna primaverile di ForlìMusica riscontrando grande successo e approvazione da parte del pubblico forlivese.