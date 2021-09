All'Abbazia di San Mercuriale il "Concerto per Dante" della Young Musicians European Orchestra

Le Celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri a Forlì giungono domenica 12 settembre ad uno degli appuntamenti più attesi: il Concerto della Young Musicians European Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Olmi con la partecipazione del soprano Sara Rossini e del mezzosoprano Daniela Pini, nell’esecuzione dello “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi all’Abbazia di San Mercuriale alle ore 21.

Lo Stabat Mater è uno dei capolavori della Musica Sacra italiana basato sul testo poetico di Jacopone da Todi, contemporaneo di Dante.

Ad inizio della serata Davide Rondoni commenterà il 33° Canto del Paradiso.

“Con questo Concerto - dice il Maestro Olmi - che ha ricevuto l’attenzione di tutta la stampa italiana, abbiamo voluto sottolineare l’importanza di Forlì come Città Dantesca e riaffermare il valore della Musica in relazione alla Storia e alla Cultura del nostro Paese.

Anche se scritto in un periodo in cui la Musica Sacra era generalmente molto convenzionale e lasciava poco spazio alla personalità dei compositori, il giovanissimo Pergolesi, che mori a soli 26 anni, è riuscito con lo Stabat Mater ad esprimere sensazioni ed emozioni ancora efficaci e suggestive dopo quasi 300 anni.

Per rendere la serata più solenne e coinvolgere maggiormente gli amanti della Musica, abbiamo chiesto a tutti i Cori di Forlì di terminare il Concerto cantando una pagina straordinaria scritta da Mozart pochi mesi prima di morire: Il mottetto “Ave Verum Corpus”.

Avremo quindi con noi il Coro Città di Forlì, il Coro dei Cappuccinini e San Paolo insieme ad alcuni studenti del Liceo Musicale Masini e del Liceo Musicale Canova. Tutti insieme vogliamo dimostrare che a Forlì la Musica e il Canto sono elementi fortemente identitari nella vita culturale e civile della Città.

I ragazzi dell’Orchestra sono molto contenti del fatto che l’attività musicale sia finalmente ricominciata anche se non ci potranno essere tutti i musicisti stranieri che solitamente suonano con noi; ma recupereremo la nostra internazionalità nel mese di ottobre quando la Young Musicians European Orchestra tornerà a Forlì per alcuni giorni, impegnata insieme a Romagna Musica, Accademia InArte e Forlì Suona in un innovativo progetto del Comune di Forlì e della Regione Emilia-Romagna: “No limits - Musica da tutto il Mondo”. Questa futura occasione si tratterà di un iniziativa dedicata particolarmente al mondo della scuola e al mondo dei giovani musicisti”.

Il Concerto per Dante è reso possibile dai contributi di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Eni-Main Sponsor e Romagna Acque.

Per chi non fosse riuscito a procurarsi i biglietti per la serata del 12 settembre, è stata programmata una prova generale del Concerto, che avrà luogo lo stesso giorno - alle ore 16:30 - presso l’Abbazia di San Mercuriale. Per accedere alla prova bisognerà accreditarsi alla mail: erconcerti1@yahoo.it

È previsto un numero molto limitato di ingressi e, come per il Concerto serale, è obbligatorio esibire il green pass.