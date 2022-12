All'Archivio di Stato Donatella Rabiti presenta il suo romanzo "La tentazione della scrittura. Memorie dall'Appennino"

Nell’ambito del piano di valorizzazione promosso dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un'apertura straordinaria della sede di Forlì, nel pomeriggio del 17 dicembre alle ore 17, quando si terrà la presentazione del romanzo di Donatella Rabiti "La tentazione della scrittura. Memorie dall'Appennino", pubblicato nel 2022 da Calamaro Edizioni.

Si tratta del romanzo d’esordio di Donatella Rabiti, docente di lettere presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, già autrice di articoli e racconti su riviste online, che ha visto segnalati in concorsi letterari nazionali suoi testi sia in prosa che in versi, pubblicati in antologie.

Nel romanzo un documento di carattere diaristico, rinvenuto nell’archivio comunale di un paese appenninico, funge da filo conduttore attraverso il quale raccontare le vicende dell’Italia che entra in guerra, della Resistenza e del dopoguerra.

Interviene l'editore Riccardo Fiore. Ne parla con l'autrice il prof. Maurizio Gioiello.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. L’incontro si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza per garantire la tutela della salute dei visitatori in linea con la normativa vigente. Per informazioni sulle aperture: tel. 0543 31217 (Forlì)