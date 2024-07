All'arena della Rocca di Caterina Duilio Pizzocchi in "Vernice fresca"

Giovedì 18 luglio, alle ore 21.15, all’Arena Rocca di Caterina di Forlì è di scena la grande comicità di Duilio Pizzocchi. Il noto comico bolognese presenta lo spettacolo Vernice fresca, un divertentissimo monologo in cui, in 90 minuti di risate ininterrotte, trovano spazio tantissimi personaggi che rivelano la “vulcanicità” e genialità di Pizzocchi. Tra i suoi personaggi più celebri che “saliranno” sul palcoscenico si ricordano: l’invadente imbianchino e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella.

Duilio Pizzocchi

È apparso in televisione in numerose trasmissioni a partire dal 1983. Dal 1988 l'artista ha intrapreso a tempo pieno la carriera del cabaret, collezionando apparizioni presso un vasto numero di programmi fino a Zelig (edizione del 2000) e Maurizio Costanzo Show (2001, Canale 5), Zelig Circus (2006, Canale 5), Tisana Bum Bum (Rai 2), Alle due su Rai Uno (Rai 1). Con Giuseppe Giacobazzi, e altri ha fondato nel 1992 un proprio spettacolo itinerante, il Costipanzo Show, che andrà in scena con cadenza settimanale in locali e teatri della zona di Bologna. Oltre a Vernice fresca, fra i suoi spettacoli teatrali si ricorda Coppia d’assi (con Giacobazzi). Pizzocchi è anche noto come cronista di incontri di football americano. Nel 2008 è il protagonista della sit-com Casa Pizzocchi, in onda su Tele1, ambientata in una casa nelle valli di Comacchio. Al cinema ha recitato in vari film: Consigli per gli acquisti di Sandro Baldoni (1997), Baciato dalla fortuna di Paolo Costella (2011), All’ultima spiaggia di Gianluca Ansanelli (2012), Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (2020), Va bene così di Francesco Marioni (2021) e nel recente Rapito di Marco Bellocchio (2023).

Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 10 euro (posto unico). Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria alla Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri.

Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it