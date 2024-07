All'Arena di Caterina sfida fra i sassofonisti jazz con Max Ionata

Venerdì 26 luglio alle ore 21,00, nell'ambito della rassegna “Arena Rocca di Caterina Estate 2024”, all'interno della splendida cornice della Rocca di Ravaldino tornata alla luce dopo i lavori di restauro, sarà possibile ascoltare il concerto "Tenor Tribute feat. Max Ionata", un progetto che nasce dall'idea di Alessandro Fariselli e Fabio Petretti, sassofonisti con all'attivo anni di concerti nei jazz club italiani, nei teatri e nei jazz festival, di riproporre le mitiche sfide fra i tenor sassofonisti jazz attivi soprattutto nel periodo degli anni Cinquanta e Sessanta.

Si tratta dei mitici Dexter Gordon e Wardell Gray, Johnny Griffin e Eddie "Lockjaw" Davis, Coleman Hawkins, Sonny Rollins e Lester Young, padroni assoluti assieme a John Coltrane della scena jazz. A volte, queste "battaglie" a colpi di note musicali erano concerti improvvisati all'ultimo momento, nei quali un musicista che passava a trovare dei colleghi impegnati ad esibirsi in un club veniva invitato ad unirsi a loro e a suonare sul palco. Altre volte, erano invece esibizioni organizzate con tanto di arrangiamenti musicali. Fatto sta che finivano comunque in duelli all'ultima nota. Spesso, anche all'insaputa dei musicisti coinvolti, venivano registrati per poi finire in un disco live, oppure rimanevano registrazioni pirata da cui nascevano i famosi "bootleg" del jazz (dischi non ufficiali che circolavano tra i fan). Per l'occasione si avvarranno della presenza di Max Ionata, considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l'approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero. Fabio Petretti, che ha curato anche gli arrangiamenti del progetto, Alessandro Fariselli, Max Ionata ospite graditissimo della serata, accompagnati da una sezione ritmica di grande prestigio, composta da Paolo Ghetti al contrabbasso, Gabriele Zanchini al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria, ripropongono queste atmosfere che infuocavano i jazz club newyorkesi dell'epoca.

BIGLIETTERIA: intero € 15,00 – ridotto € 10,00 (over 65 – under 25) - € 5,00 (soci “Amici della Musica”). I biglietti saranno acquistabili (Diritto di prevendita:1 €) direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it, accedendo direttamente alla piattaforma WEBTIC.

Infoline – 0543/1713530 - forlimusicaaps@gmail.com