All'Arena Eliseo l'incontro con gli autori di "Est - Dittatura Lat Minute"

Martedi appuntamento speciale all'Arena Eliseo con l'incontri con gli autori. Martedì sarà protagonista a partire dalle 21.30 la commedia-drammatica "Est - Dittatura Lat Minute" di Antonio Pisu e con Lodo Guenzi, Matteo Gatta. La trama: ottobre 1989. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell'Est. Il muro di Berlino crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà la dissoluzione dell'Unione Sovietica, già ampiamente nell'aria: "Sta finendo tutto e noi ce lo stiamo perdendo", pensano, e vogliono essere testimoni del loro tempo. A Budapest incontrano Emil, un uomo che è fuggito dalla Romania di Ceausescu e chiede lai ragazzi di consegnare una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Non se ne parla, afferma Rece, che con la sua cinepresa filma il viaggio e si è portato dietro un carico di biancheria intima femminile da vendere "ai mercatini". Sarà il mite Bibi ad infilare la valigia di Emil nel bagagliaio, dando il via ad un'avventura emozionante e pericolosa.