All'Arena Eliseo "Let's kiss - Storia di una rivoluzione gentile" con Franco Grillini e il regista Filippo Vendemmiati

Franco Grillini e il regista Filippo Vendemmiati saranno gli ospiti della serata dell'Arena Eliseo dedicata alla proiezione del film-documentario "Let's kiss - Storia di una rivoluzione gentile". Il film biografico è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili di gay, lesbiche e transessuali. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza.

Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York. Le tappe della vita di Franco Grillini, scandiscono lotte e conquiste – dal tragico irrompere dell’aids con i morti e la messa all’indice dei rapporti omosessuali fino al primo matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’ancora aperta battaglia per la stepchild adoption – ma anche l’evoluzione dell’approccio sociale e dei media ad un tema che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato.