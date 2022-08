All’Arena Eliseo torna “Nuove (Re)Visioni – Meet the Classics!”: appuntamento con i capolavoiri restaurati

Venerdì 26 e Sabato 27 agosto, venerdì 2 settembre, alle 21:30 torna all’Arena Eliseo “Nuove (Re)Visioni – Meet the Classics!”, la rassegna estiva che ripropone i grandi capolavori del cinema in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Tre appuntamenti pensati attorno al tema “Il cinema in genere”, un percorso sul cinema di genere che da sempre rappresenta una cassetta degli attrezzi particolarmente efficace per smontare e interpretare la contemporaneità, ma è inoltre un luogo narrativo ed espressivo che è stato frequentato da alcuni tra i più grandi registi del cinema: da Kubrick a Dreyer, da Friedkin a Cronenberg, da Lang a Mann, fino ai fratelli Coen, a Wilder e a Tarantino. Si parte venerdì 26 agosto alle 21:30 con Gli Uccelli (The Birds, 1963), uno dei capolavori di Alfred Hitchcock, introdotto da Gianfranco Miro Gori, storico e critico cinematografico. Il secondo appuntamento sarà sabato 27 agosto alle 21:30, e porterà sul grande schermo dell’Arena Eliseo Fino all'ultimo respiro (À bout de souffle, 1960) di Jean-Luc Godard, manifesto della Nouvelle Vague. Introdurrà la proiezione Matteo Lolletti, regista e docente universitario. A chiudere la rassegna, venerdì 2 settembre alle 21:30, Mulholland Drive (2001) di David Lynch, introdotto da Michelangelo Pasini, saggista viaggiatore.

Apertura Arena ore 20:45. Presentazioni e inizio proiezioni ore 21:30. Costo del biglietto: 6 euro

Nuove (Re)Visioni è un’azione del progetto The Act of Looking- L’atto di Guardare, pensata da Sunset Studio e realizzata con Tiresia Media, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Arena Eliseo, con la media partnership di Billy - Rivista di cinema e altre perversioni, realizzata grazie al contributo del Comune di Forlì.

Per info: info@theactoflooking.it Pagina FB: https://www.facebook.com/theactoflooking Pagina IG: the_act_of_looking