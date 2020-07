All'Arena Hesperia il viaggio di "Dante in Romagna"

Martedì 28 luglio, alle 21, L’Arena Hesperia di Via Roma, Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano il loro libro "Dante in Romagna. Miti, leggende, aneddoti, tradizioni popolati e letteratura dialettale". Interviene Michele Drudi, assessore alla Cultura del Comune di Meldola. La gloria di Dante Alighieri si colorò di mito, soprattutto nei luoghi in cui egli terminò la sua opera e i suoi giorni; e il mito divenne, in diversi modi, leggenda. La memoria e il «culto» a lui tributati non rimasero circoscritti agli ambiti intellettuali: è nota infatti la profonda devozione anche popolare verso il poeta che, ancora in vita, a Ravenna e in Romagna (luoghi non solo d’esilio, ma anche di protettivo e amorevole rifugio) divenne oggetto di vasto interesse e di profonda reverenza.

In questi sentimenti e nella familiarità di Dante con la Romagna, e dei romagnoli con Dante stanno alcune delle premesse che consentirono, nelle nostre comunità, la nascita e la diffusione di aneddoti, storielle, racconti della tradizione e leggende relativi al Poeta, al suo carattere, ai suoi dialoghi, ai suoi comportamenti, ai suoi spostamenti. Una fioritura che, grazie a un paziente e ampio lavoro di ricerca fra innumerevoli fonti, viene qui indagata, raccolta e commentata, insieme ai testi di brillanti versi dialettali riguardanti Dante, la sua opera e, di nuovo, il suo solido e durevole mito.