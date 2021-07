All'Arena San Domenico Filippo Pantieri e Andrea Panzavolta in una lezione-concerto su Hölderlin, Celan e Levi

L’Associazione 50&più della Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Confcommercio di Forlì, presenta la lezione-concerto ‘La parola seconda. Oratorio su Hölderlin, Celan e Levi’, che si terrà all’Arena dei Musei san Domenico lunedì 12 luglio, con inizio alle ore 21. L’evento era stato pensato come il secondo pannello di un dittico dedicato all’Europa che aveva in programma domenica la Zaìde di W.A. Mozart: considerata la concomitanza con la finale del campionato europeo, gli organizzatori hanno ritenuto opportuno annullare l’evento (che probabilmente sarà riproposto nella stagione musicale al San Giacomo, in autunno).

Qualunque discorso sull’Europa deve affrontare ciò che ha messo in crisi, fin quasi a negarlo, lo spirito dell’Europa stessa, vale a dire la Shoah. Come dire quell’indicibile? È vero che di ciò di cui non si può parlare si deve tacere e che «scrivere poesie dopo Auschwitz è un atto di barbarie»? O è vero l’opposto, che la cifra compiuta dell’Umano, cioè, consiste nel cercare con insonne tensione ‘la parola che manca’ per dire proprio l’Indicibile e recuperare così volti e nomi e storie? Ecco la ratio soggiacente all’Oratorio: l’urgenza di recuperare la parola, o meglio il Logos, vanto e maledizione dell'Occidente. Ma se così è, di quale Logos bisogna parlare? Attraverso una riflessione su testi di Holderlin, Celan e Levi condotta da Andrea Panzavolta, accompagnati da partiture per pianoforte di A. Webern, M. Agostini e di altri compositori del '900 italiano eseguite da Filippo Pantieri, si cercherà di individuare una 'parola seconda' capace di non solo di dire l'Indicibile, ma anche di ricomporre l'infranto. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543.24118; enasco.fo@enasco.it

