All'Arena Verdi va in scena la commedia dialettale "Nuovo Zibaldon Rumagnol"

Secondo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale all’Arena del teatro Verdi a Forlimpopoli. Mercoledì 10 luglio alle ore 21,15 sul palcoscenico torna la Cumpagnì dla Zercia con lo spettacolo “Nuovo Zibaldon Rumagnol”, che prende il posto dell’annunciato “A jo una bela fiola” della Compagine di San Tomè (sospeso per problemi della compagnia). In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro G. Verdi di Forlimpopoli. Biglietto unico 8 euro. Per informazioni si può contattare i numeri 05431713530 – 3397097952 – 3479458012, oppure inviare una mail a info@teatrodelleforchette.it. La rassegna di teatro dialettale è promossa dal Teatro delle Forchette per il Comune di Forlimpopoli nell’ambito del cartellone teatrale 23/24.