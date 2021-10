All'Ex Atr il Metamuseo girovago presenta il riuso creativo in sculture

"Dal primato delle mostre alla nascita di nuovi format". Dal 3 al 28 novembre prende il via la nuova performance del Metamuseo girovago in relazione dinamica con Spazi Indecisi, Linee di Rigenerazione e Museo diffuso dell’abbandono. Sarà possibile ammirare stravaganti opere tridimensionali tra riciclo, storytelling e fantastica, oltre ad un programma di visite grazie anche ad un resident storyteller. Ingresso libero consentito, fino ad esaurimento posti, con certificazione verde covid 19 (Green Pass), mascherina e previa sanificazione delle mani, dalle 16 alle 19. Prenotazione sempre consigliata (metamuseogirovago@gmail.it).

Il progetto Metamuseo per la rigenerazione urbana, nella sua settima performance, all’Ex-Atr è presentato da Fantariciclando e Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013, in collaborazione con Spazi Indecisi, Linee di Rigenerazione. Insieme a Acer, Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Esserelite, Viviforlì, Soroptimist International Club di Forlì. Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna e del Comitato Promotore per il Centenario Mario Lodi.

