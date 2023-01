All'Ex Cinema Mazzini la musica di Hoffer e Altarocca

Venerdì 20 gennaio alle ore 21,00 presso l’ex cinema Mazzini , per la rassegna Forlimusica, Giovanni Hoffer (corno) e Alessandro Altarocca (pianoforte) si esibiscono in in una rilettura rilassata e sobria che rimanda ai primi del Novecento in particolare a Gershwin e poi Borodin, Weill, Milhaud e Fauré. Gli slanci personali dei due musicisti, tanto nell'esposizione dei temi quanto negli assolo, si misura sempre con la storia che ciascuno di questi brani porta con sé.

Questa dualità la ritroviamo nelle interpretazioni presentate in "I loves you Porgy", e nel modo in cui i due protagonisti dispongono gli accenti dei loro interventi. La dimensione intima del duo e il suono rotondo del corno restituiscono un'atmosfera senza tempo ai brani: Hoffer e Altarocca costruiscono il loro dialogo sul senso melodico delle pagine interpretate, un percorso che unisce l'approccio del musicista classico e quello del jazzista con rispetto e equilibrio, senza seriosità e con qualche traccia di utile leggerezza.

Biglietteria: intero € 15.00 – riduzioni € 13,00 (Over 65, Soci FAI e Abbonati Teatro Diego Fabbri) - € 5,00 (Accompagnatore minori di 16 anni e Tesserati Amici della Musica) - € 3,00 (Tesserati OTTAVINI) - ingresso gratuito per Tesserati Ambasciatori e minori di 16 anni. Informazioni e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it