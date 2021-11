All'Ottantadue Music Club Silvia Wakte, i "Fuori servizio" e l'omaggio ad Eric Clapton con "The Journeymen"

Un nuovo weekend in musica all'Ottantadue Muic Club di Forlì. Venerdì 12 novembre, alle 22:05 Silvia Wakte in "Solo Act". Chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli USA, Silvia Wakte viaggia in territori dove il rock è donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. Tra le sue collaborazioni e formazioni Grammar School, Ladies Zeppelin, SixInTheCity, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, R. Johnson (Kool and the gang), Chic, Cheryl Porter,Tricarico,Paolo Cevoli e tanti altri...

"Solo Act" è un viaggio-incontro con la musica al femminile: Joni Mitchell, Joan Baez, Janis Joplin, Ani Di Franco, Tori Amos ...fino a Lana Del Rey, Billie Eilish.

Sabato 13 novembre, alle 22:05, con i “Fuori Servizio”, un gruppo forlivese di recente costituzione composto da musicisti esperti, che dal vivo propone un divertentissimo spettacolo con un vasto repertorio di pezzi rock classici, rock’n’roll, evergreen degli anni 70-80, rivisitazioni di sigle Tv e colonne sonore famose.

Domenica 14, stesso orario, omaggio ad Eric Clapton con "The Journeymen", nati dall'idea di Christian Campedelli (Chitarrista e voce solista della band) con varie esperienze musicali alle spalle e collaborazioni con musicisti noti nel panorama italiano. Tra i sogni nel cassetto c'era quello di rendere omaggio a uno dei suoi idoli, Eric Clapton,così Campedelli ha riunito alcuni amici musicisti per dar vita a questo nuovo progetto: Paolo Tonelli alle tastiere voce e cori, Antonio Ugo Amanati al basso, Andrea Rossi alla batteria e in aggiunta la giovane Daniela Tonelli come corista, ma anche voce solista in alcuni brani. Il repertorio ripercorre le tappe musicali più significative di Clapton, partendo dai Creamper arrivare alle hit più recenti come "Wonderful Tonight" ed anche le sue cover di successo come "I shot the sheriff" e "Knockin on heaven's door".