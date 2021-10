Lotta ai cambiamenti climatici, la musica elettronica sbarca alla Diga di Ridracoli

Indirizzo non disponibile

Sabato 2 ottobre alle 18, sulla pagina facebook di Idro – l’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli – verrà proiettata la prima puntata dell'evento di musica elettronica All4Climate-Italy2021, organizzato in collaborazione con "Pollution 2020" e con Romagna Acque- Società delle Fonti.

Verranno presentati, una ogni sabato per il prossimo mese, i concerti di musica elettronica registrati nei giorni scorsi in diga. Pollution nasce dall'ispirazione musicale degli Artisti Soave, Viny Live, Max Sensation, Locarini e Francesco Cannone per “Suonare” il campanello di allarme ed attirare l'attenzione sul clima e sull'ambiente, sulla distruzione degli oceani e sulle gravi conseguenze dell'inquinamento e delle varie forme di contaminazioni che stanno minacciando la nostra “amata” terra. Pollution intende trasmettere un segnale di emergenza forte e chiaro, e allo stesso tempo diffondere un messaggio ai giovani, affinché facciano tesoro dei gravi errori del passato partecipando attivamente al cambiamento, attraversoil rispetto della natura e di ogni forma di vita.

All4Climate - Italy 2021 raccoglie tutti gli Eventi dedicati alla Lotta contro i Cambiamenti Climatici che si svolgeranno in Italia quest'anno. L’obiettivo è fare del 2021 un anno fondamentale per l'Ambizione Climatica. Lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Connect4Climate del Gruppo Banca Mondiale e con la partecipazione di Regione Lombardia e Comune di Milano, All4Climate mira a promuovere un dialogo attivo e costruttivo sulle sfide della crisi climatica e favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi.