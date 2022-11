Alla Biblioteca Artusi torna “Con le orecchie e con le mani", letture e laboratori per i più piccoli

Sabato 26 novembre, alle 16,30, alla Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, ritorna "Con le orecchie e con le mani", il consueto ciclo di letture e laboratori dedicati ai più piccoli. Il tema comune degli appuntamenti di questa edizione è quello della casa, declinata secondo diverse possibilità: manufatto dell'uomo e costruzione degli animali, spazio di protezione e di libertà, mezzo di espressione della propria identità oppure elemento di dialogo con il territorio circostante.

Il primo appuntamento sarà animato da Guia Risari, scrittrice, filosofa e traduttrice, con la lettura di Mamma cerca casa (Edizioni Paoline, 2019), la storia di una mamma che cerca per sé e per la sua famiglia la casa ideale, ovvero un luogo in cui trovare calore, gioia e armonia. Insieme ai partecipanti condurrà poi un laboratorio in cui ciascuno potrà rendere visibile la propria idea di "luogo ideale", dove trovare riparo ma anche spazio per "fiorire".

Consigliato ai bimbi dai 6 anni in su, e ai loro genitori che sono sempre benvenuti. L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione. Le prenotazioni, esclusivamente via telefono allo 0543 749271, saranno possibili a partire da giovedì 24 novembre, negli orari di apertura della Biblioteca: giovedì 8.30-12-30, venerdì 14-19, sabato 8.30-12.30.

Gli altri appuntamenti:

· Sabato 3 dicembre, ore 16,30, Elisa Mazzoli, Ecco dove, per bimbi dai 2 anni in su

· Sabato 10 dicembre, ore 16,30, Stefano Bordiglioni, Case e fantasia, per bimbi dai 5 anni in su

· Sabato 17 dicembre, 032 16.30, Cristina Petit, Un giorno, un ascensore, per bimbi dai 3 anni in su

Per tutte le informazioni: 0543/749271