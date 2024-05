Alla Biblioteca Torricelli di Meldola laboratori e letture per i più piccoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Prosegue l'attività della Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola con un ricco programma di laboratori che si svolgeranno nei locali di piazza Orsini. Mercoledì 8 maggio alle ore 16.30 si svolgeranno le letture animate con le volontarie di Nati per Leggere. Sabato 11 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, il pomeriggio sarà animato dal laboratorio in occasione della Festa della Mamma grazie alla collaborazione con la Piccola Tana di Forlì (prenotazione obbligatoria).

Mercoledì 22 maggio è in programma il pomeriggio a cura di Slowfood e della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena che proporrà "Un mondo di miele": un percorso alla scoperta di questa dolce prelibatezza (prenotazione obbligatoria). Infine, mercoledì 29 maggio le volontarie di Nati per Leggere proporranno letture animate per i più piccoli.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.meldola.fc.it.