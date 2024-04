Alla casa di riposo Zangheri il concerto del soprano Miroslava Kozάkovά

Dalla Repubblica Ceca il soprano Miroslava Koz?kov? sarà ricevuta dal Sindaco Gian Luca Zattini dopo aver espresso il desiderio di esibirsi appositamente per gli Ospiti della Casa di Riposo Pietro Zangheri per festeggiare il suo 15° anniversario di nozze. Il concerto vedrà protagonista tutta la famiglia: dal marito Jakub Koz?k ai figli Ema Helena (11 anni), Matous Jakub (10 anni), Norbert Jan (7 anni) e Kristian Tom?s (2 anni) che si esibiranno al pianoforte e coro. L’evento avrà luogo Giovedì 2 Maggio ore 15,30 presso il Teatro P. Pullini della Casa di Riposo Zangheri, Via Andrelini 5. Ingresso libero al pubblico.