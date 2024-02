Alla Casina Rio del Sol si celebra l’antico rito dei “Lòm a Mêrz”

Le case contadine, custodi di una vita legata alla natura, sono il filo conduttore dell’edizione 2024 dei “Lòm a Mêrz”, grande festa popolare che, sotto la preziosa egida del gruppo “Il lavoro dei contadini”, vede la Romagna salutare l’arrivo della primavera bruciando le potature dell’inverno. A Forlì l’appuntamento è per sabato 2 marzo alla Casina Rio del Sol per una giornata all’insegna delle tradizioni e dei sapori genuini della campagna nel rinnovato villaggio contadino di via dei Sabbioni.

Fin dal mattino sono in programma giochi, laboratori e racconti di una vita agreste dal fascino intramontabile attraverso cui riscoprire ingredienti preziosi delle nostre radici. Una mostra en plein air di vecchie attrezzature e la riproduzione di diversi angoli delle abitazioni del secolo scorso permetteranno ai partecipanti di rivivere atmosfere lontane tuttora legate alla nostra identità. Come sempre, da colazione a sera, all’interno delle numerose tende romagnole che popolano il nuovo villaggio ampliato nel mese di dicembre, si potrà godere una pausa di gusto in mezzo alla natura a base dei prodotti agricoli a chilometro zero di numerose aziende locali. Spazio dunque a formaggi, salumi, marmellate, vini, succhi di frutta e altre delizie artigianali che raccontano l’intimo rapporto che lega la terra ai contadini che se ne prendono cura ogni giorno con amore e attenzione.

Alle ore 10 si terrà un laboratorio di tintura della stoffa, mentre dalle ore 14 spazio all’antica arte dell’impagliatura delle sedie romagnole e a seguire della filatura della lana. A partire dalle ore 16 inizieranno i racconti di Fabrizio Caveja e Olivia Dalbonci, che accompagneranno, mezz’ora dopo il calar del sole, l'accensione del falò propiziatorio, dove secondo le antiche tradizioni contadine, alla fine dell’inverno, si bruciano il freddo e le fatiche patite insieme a rami secchi e ai resti delle potature, invocando una primavera benevola per la campagna. Tra animazioni con musici della tradizione la festa continuerà fino alle ore 22.

Durante la giornata sono in programma diverse animazioni e sorprese per adulti e bambini, come la Biblioteca Somara, biblioteca itinerante che a dorso d’asino porta in giro a ritmo lento storie e leggende per insegnare il rispetto nei confronti degli animali e raccontare le loro emozioni.

Per info e prenotazioni delle tende: tel. e whatsapp 3398088302.