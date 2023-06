Alla Chiesa di Magliano la festa di San Giovanni all'insegna della tradizione romagnola

Venerdì 23 giugno, alle 21, nell'area antistante al Circolo Acli e alla Chiesa di Magliano (via Maglianella 29) si svolgerà la tradizionale festa di San Giovanni, giunta alla 17esima edizione. Tradizione e folklore nella campagna romagnola in occasione del solstizio d'estate, con aneddoti, racconti, zirudele e canti della tradizione contadina romagnola sul tema “la campagna d’isteda”. Conduce Radames Garoia. Ospite della serata è lo scrittore e poeta comico cesenate Loris Martelli, con “Ghefal ad pansir”, versi e zirudelle romagnole per una serata all’insegna delle nostre tradizioni più vere, dei “detti”, dei modi di dire e delle risate come solo noi romagnoli sappiamo fare con amicizia e allegria. Ci saranno anche intervalli canori col Gruppo Alpini di Forlimpopoli.