"Alla corte di Vienna": una serata di musica al Quartiere Romiti, gli scout ricordano il giovane Nicolò Ulivi

Martedì 28 maggio, presso la Chiesa di Santa Maria del Voto nel Quartiere Romiti, si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna "Musica sull'acqua" intitolata "Alla corte di Vienna". L'Ensemble Accademia Malatestiana con Alessandro Vigilante al clavicembalo e con il commento di Filippo Pantieri eseguirà i due concerti di A. Salieri per clavicembalo e orchestra. È previsto un momento di ricordo per Nicolò Ulivi da parte degli scout, gruppo di cui Nicolò ha fatto parte. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione AGESCI gruppo Forlì 7 Romiti per la ricostruzione della sede scout distrutta dall'alluvione.