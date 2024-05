Alla discoteca Controsenso il "Ballo delle terze - Fluo Party"

Sabato 4 maggio, a partire dalle 20 fino alle 24, la discoteca ControSenso di Forlì, in collaborazione con diverse scuole medie del Forlivese, con alcune delle associazioni genitori delle stesse, e con i Dj di Cosascuola Music Academy, organizza il "Ballo delle terze (medie) - Fluo Party". Si tratta di una vera e propria festa privata intesa come momento di ritrovo, di ballo e di intrattenimento all’insegna del sano divertimento, secondo il progetto creato da Matilde Montanari "Big Fun No Trip". Per partecipare all'evento, è possibile acquistare i biglietti - in prevendita (guardaroba e consumazione analcolica compresa) online (https://www.ticketsms.it/event/Il-Ballo-Delle-Terze-Controsenso-Club-2024-05-04). Non mancheranno popcorn, zucchero filato e cocktail rigorosamente analcolici. Sarà presente per l’occasione anche RadioImmaginaria. Per informazioni è possibile contattare il numero 3487263524.