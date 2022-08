Alla Fabbrica delle Candele di Forlì riprendono gli eventi con Maria Vittoria Matteucci che presenta il suo libro "AnsiaGirl 2"

Alla Fabbrica delle Candele di Forlì riprendono gli eventi serali con l'ultimo incontro del ciclo “Giovani autori in Fabbrica”, martedì 23 agosto alle 21.15, Maria Vittoria Matteucci presenta il suo libro "AnsiaGirl 2".

La seconda edizione del programma eventi Fabbrica Estate 2022 ha ospitato quattro incontri con giovani scrittori locali o con autori che parlano ai giovani, condotti da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele. Dopo i primi tre incontri con Matteo Saccone, Donatella Rabiti e Sofia Giovannetti, chiuderà il ciclo estivo 2022 Maria Vittoria Matteucci con il suo libro "AnsiaGirl 2". La serata sarà allietata da interventi musicali di giovani musicisti.

"AnsiaGirl 2" di Maria Vittoria Matteucci

«Il Ponte Vecchio» editore di Cesena ha accolto il primo volume della serie di Ansiagirl, che dava inizio alle avventure di Mia, come il sorprendente racconto di una narratrice giovanissima, capace di rappresentare con particolare freschezza il mondo teso e incantato dell’adolescenza, l’età fondatrice e sognante che non ritroveremo mai più nel corso della vita, irripetibile nelle sue tensioni, nelle sue filosofie, nelle sue esperienze di una ricchezza ineguagliabile. Il primo “Ansiagirl” – romanzo di scoperte e di attese, racconto della meravigliosa costruzione della propria personalità – proprio perché narrazione in presa diretta di un mondo ricchissimo di movimenti e di scoperte, ha raccolto un sorprendente successo, disponibile a farsi epos della età giovane: così Maria Vittoria Matteucci ci offre ora il seconda tempo del suo dramma, delle sue gioie e delusioni e scoperte, e passioni: e via via, per sviluppo naturale degli anni e della età, si apre al bilico ormai prossimo di un passaggio, quello tra l’adolescenza e la primissima giovinezza, quando più acuta e tesa si fa l’attesa del mondo che verrà, e più tremante e incantata la scoperta e l’affinamento dei sentimenti nei quali si costruisce e completa la nostra umanità.

Maria Vittoria Matteucci, nata a Forlì il 24 giugno 2003, frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico della sua città. Le sue passioni più grandi sono la danza, che pratica fin da piccola, e la scrittura, nella quale può lasciare libero campo all’immaginazione. Per i tipi del «Ponte Vecchio» ha pubblicato “Ansiagirl” (2020), primo volume della serie omonima.

Ingresso è gratuito. Apertura cancelli ore 20.30. Inizio eventi ore 21.15. I posti sono numerati, è consigliata la prenotazione collegandosi alla piattaforma online icos.comune.forli.fc.it.

Info: infoupg@comune.forli.fc.it. Prenotazioni: icos.comune.forli.fc.it. Tel. 0543 712 833 - 0543 712 112 - 0543 712 820

Consulta il programma completo degli eventi di Fabbrica Estate 2022 collegandoti e cliccando "mi piace" alle pagine Facebook e Instagram Fabbrica Candele Forlì e sul sito istituzionale del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it).

Info: infoupg@comune.forli.fc.it; Tel.: 0543 712 833 – 712 112

In caso di maltempo gli eventi potranno essere realizzati presso la Sala Teatro della Fabbrica o posticipati a data da definire.