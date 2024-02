Alla Fabbrica delle Candele la forlivese Maria Giovanna Pasini presenta la sua raccolta di poesie "Istinti"

Per il ciclo “Autori in Fabbrica” alla Fabbrica delle Candele di Forlì, Sala Arancio, si presenta la raccolta di poesie “Istinti” di Maria Giovanna Pasini, giovedì 8 febbraio alle 18. Introduce l'incontro e dialoga con l'autrice Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele.

La limpidezza di questa raccolta di poesie d'amore risiede nei suoi movimenti immediati e nella liberazione totale da ogni legame retorico, permettendo al messaggio di esprimersi con assoluta purezza. Le parole poetiche, disegnate con maestria sul foglio, sgorgano spontaneamente dall'emozione e dall'immaginazione, fluendo come acqua fresca che nutre e disseta il cuore. Queste poesie, come un delicato funambolo che danza in equilibrio, innervano di gioia, felicità e serenità sia il corpo che la mente. Ogni verso è un passo sicuro su un filo sottile, creando un connubio armonioso tra l'espressione poetica e la potenza degli affetti. La scrittura, priva di fronzoli e ornamenti, permette al lettore di immergersi completamente nell'essenza delle emozioni, creando un'esperienza di lettura che è al tempo stesso delicata e potente.



Maria Giovanna Pasini è nata a Forlì nel 1968. Consulente alla persona, è divulgatrice della cultura, della prevenzione e dell’autodeterminazione, al fine di migliorare la vita dei singoli nella cura e sviluppo della creatività.

Ama camminare in mezzo alla natura, leggere, fotografare, ascoltare e scrivere.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per info: 0543 712 833 / 712 112