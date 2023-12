Alla Fabbrica delle Candele nuovi corsi di Digital Storytelling con l'associazione "Di scena in scena"

L'Associazione "Di scena in scena", con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì promuove i corsi del progetto straordinario “Digital Storytelling”, un'esperienza formativa dedicata ai giovani dai 14 ai 25 anni. L'associazione, già protagonista di collaborazioni significative con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, tra cui il documentario "Otto marzo duemilaventi", si appresta a condurre un laboratorio coinvolgente e creativo. A partire da lunedì 11 dicembre, si terranno dieci incontri settimanali, ciascuno della durata di due ore, presso la Fabbrica delle Candele. Durante il corso, i partecipanti impareranno a creare contenuti audiovisivi utilizzando strumenti di tutti i giorni, come smartphone e computer, avvalendosi di software gratuiti e accessibili a tutti. Il progetto culminerà con la realizzazione di un documentario dedicato a Giovanni Testori, nel centenario della sua nascita.

Il documentario sarà strutturato in diversi capitoli, ciascuno realizzato dai partecipanti ai laboratori, e sarà successivamente montato in versione estesa da professionisti dell’Associazione "Di scena in scena". Tra i docenti che guideranno i corsi figura il presidente dell'associazione, Andrea Petrini, noto regista di lungometraggi come "Solamente tua" e del cortometraggio "Imparare dai bambini", un documentario che ha esplorato la vita quotidiana dei bambini e delle maestre presso l'Istituto San Giuseppe a Meldola. Le date dei corsi sono le seguenti: lunedì 11 e 18 dicembre 2023, lunedì 8 gennaio 2024 (e successivi lunedì fino al 26 marzo 2024). Il documentario finale sarà presentato in una serata speciale presso la Fabbrica delle Candele, a fine aprile, coinvolgendo la comunità in un'esperienza unica di espressione e narrazione digitale. Un'opportunità imperdibile per scoprire il potenziale del Digital Storytelling e contribuire alla creazione di un'opera unica dedicata a Giovanni Testori.

Per info e prenotazioni è possibile contattare l'Associazione "Di scena in scena" all'indirizzo email a.petrini@discenainscena.it o al numero 338 206 3921.