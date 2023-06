Alla Feltrinelli la presentazione di "Stranizza"

Prezzo non disponibile

Verrà presentato a Forlì, alla Libreria Feltrinelli venerdì 23 giugno alle 17,30 Stranizza il romanzo di Valerio la Martire, ispirato a fatti realmente accaduti l’estate del 1980 in Sicilia. ne parleranno, con l'autore, Vico Zanetti, di ANPI e Uaar e Marco Tonti, presidente del circolo Arcigay Alan Turing di Rimini. Letture di Sabina Spazzoli. Una iniziativa nata in collaborazione tra ANPI FC, Uaar FC, Il progresso delle idee, Un secco no.

Stranizza è un romanzo che parla di due ragazzi siciliani che si sono innamorati una mattina di giugno. Che hanno vissuto un’estate insieme e che hanno sognato che una stagione potesse diventare una vita. Stranizza è un libro di sguardi, paure e coraggio che racconta le vicende umane che hanno portato alla nascita del movimento omosessuale italiano. La storia di Nino e Marco, due ragazzi che loro malgrado hanno tracciato una linea nella storia dei diritti umani in Italia.