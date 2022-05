Alla Fumettoteca 'Il Maggio dei Libri' con Diabolik e i suoi 60 anni

Il libro è una porta, più ampia degli albi, verso pianeti straordinari e avventure incredibili, strumento fondamentale per orientarsi in un mondo 'alternativo' come appunto quello di Clerville la città di Diabolik. Per la dodicesima edizione de 'Il Maggio dei Libri' la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', con sede a Forlì, presenta al pubblico l'interessate iniziativa nella quarta edizione di 'DDD - DamnDaringDiabolik', Manifestazione dedicata all'icona diabolika, personaggio che questo 2022 festeggia i suoi 60 anni.

"Con l'esposizione dal titolo 'Diabolik: non solo albi' si propone la mostra di libri e volumi dedicati al personaggio diaboliko, al suo mondo e alle sue storie che vanno oltre al semplice albo, tipico formato del prodotto, passando attraverso i libri anche per indagare le ragioni profonde che hanno permesso al 'Re del terrore' di sopravvivere nel tempo, restando sempre un interprete primario - spiega l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' -. Quindi, leggere i libri per comprendere lo spirito attuale di un determinato percorso fumettistico e la sua capacità di stimolare pensieri critici, costruttivi e aperti. Fino al 31 esposizione in sede, anche online, e aperture pubbliche straordinarie nei fine settimana a partire da sabato 14 e domenica 15 maggio, occasione per gli interessati che potranno trovare un percorso espositivo dedicato oltre ad una ampia scelta con migliaia di fumetti diabolici. E ci saranno fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico".

Umiliacchi entra nel dettaglio dell'iniziativa: "Il Centro per il libro e la lettura – istituto autonomo del Ministero della Cultura – per la dodicesima edizione de "Il Maggio dei Libri" propone di 'Interrogare il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro', nulla di più semplice con tutta la storia di Diabolik, anch'egli una bussola in grado di far riflettere sui molti temi sociali, proprio come il libro. La campagna del Centro per il libro e la lettura torna fino al 31 maggio, con iniziative ispirate al tema istituzionale 'ContemporaneaMente. Leggere per comprendere'. Non un semplice invito alla lettura, ma un momento di riflessione per fare emergere con forza e vitalità il ruolo centrale di queste realtà nella valorizzazione della lettura, anche fumettistica, caratterizzando il libro, in contemporanea con l'albo, come elemento fondamentale del sistema sociale e culturale del nostro Paese. Il Maggio dei Libri è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura), in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il FAI – Fondo Ambiente Italiano. All’edizione 2022 hanno finora aderito: Messaggerie libri, Romics, laFeltrinelli Librerie, IBS.it, Unicoop Tirreno".

Dalla Fumettoteca arriva quindi l'ennesima proposta, ricca di spunti e suggestioni sempre nuove, con l'esclusivo evento per esplorare pubblicazioni e stampati con formati diversi, tutti strettamente legati al mondo diaboliko, permettendo agli interessati di visionare il contenuto dello scrigno prezioso della Nona Arte, la Fumettoteca Regionale. Grazie all'impegno e la forte volontà dello Staff Fumettoteca, oltre alla consolidata e funzionale Rete con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti', sempre aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, continua ad essere parte integrante del mondo giovanile locale. L'attività di promozione e progettazione, sempre più dinamica, dello Staff Fumettoteca col solo lavoro di volontariato, rende la Fumettoteca, unica realtà in tutta la Regione Emilia Romagna, disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.