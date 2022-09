Alla Fumettoteca Regionale due aperture pubbliche per 'European Mobility Week' e 'World Alzheimer's Day'

Si tengono mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, in occasione dell’edizione 2022 della 'European Mobility Week - Settimana Europea della Mobilità', e del 'World Alzheimer's Day - Giornata Mondiale dell'Alzheimer', gli appuntamenti con la la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', due incontri pomeridiani, con aperture pubbliche straordinarie dalle 14:00 alle 17:00 per tutti gli interessati. Gli incontri specifici si svolgono nel solco del coinvolgendo di pubblico partecipe grazie alle visite guidate che lo Staff Fumettoteca proporrà ai presenti. La prima data in calendario, mercoledì 21 settembre, 'Giornata Mondiale dell'Alzheimer', presenterà il contenuto di un volume a fumetti dedicato alla patologia degenerativa, 'All That Remains', Tutto ciò che rimane, di James Tan. Altra data nel calendario delle molteplici attività fumettotecarie è giovedì 22 settembre, nel contesto della 'Settimana Europea della Mobilità' con la proposta dell'esposizione consultabile 'Pedalando tra le nuvolette'. Con le aperture pubbliche, oltre alle visite guidate, presso la sede fumettotecaria si potrà consultare la video-esposizione dedicata al volume a fumetti 'All That Remains' edito con il Alzheimer’s Disease Association. Un fumetto sulla 'medicina grafica' che a Singapore ha visto l'autore Tan proporlo nella ricerca dell'importanza di discutere con la Nona Arte argomenti complessi come la morte, l'invecchiamento, e le malattie come l’Alzheimer. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.



Scritto e disegnato da Tan, All That Remains affronta vari argomenti, come il rapporto tra gli anziani e i bambini, una serie di fumetti, nei quali si trova la necessità di mettere al primo posto il rispetto per chi si prende cura dei malati, la presenza al loro fianco. Realizzato nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla demenza condotta dalla Lien Foundation, dall'Alzheimer's Disease Association e dal Khoo Teck Puat Hospital di Singapore. Il fumetto è distribuito gratuitamente ed disponibile anche online. La demenza sta rapidamente sostituendo il cancro come la condizione medica più temuta del mondo. Ispirato da esperienze di vita reale, All That Remains intreccia abilmente le storie di famiglie colpite dalla demenza con lo scopo di promuovere la consapevolezza pubblica e comprendere e destigmatizzare la patologia degenerativa. Tre storie a fumetti diverse, ma accomunate da un filo conduttore, con racconti avvincenti e profondi. 'Pedalando tra le nuvolette' è la mostra per la manifestazione europea relativa alla Settimana della mobilità, targata 2022, dove si propone al grande pubblico un evento dedicato al mondo del fumetto e delle biciclette fumettate. Una esposizione in sede e online consultabile con albi e volumi a fumetti dedicati ai personaggi in sella alle due ruote per pedalare tra una nuvoletta e l'altra. Iniziativa di di sensibilizzazione che cerca di evidenziare, attraverso la creatività del fumetto, la consapevolezza sulla mobilità sostenibile. European Mobility Week - Settimana Europea della Mobilità è la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Promuove un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.