Alla Fumettoteca Regionale l'immancabile Natale Fumettoso diventa 'Natale Jacovittoso': omaggio per il centenario del grande autore Benito Jacovitti

In occasione del centenario della nascita del grande autore Benito Jacovitti, a Forlì presso la sede fumettotecaria si è proposto, nei primi mesi dell'anno, una specifica e mirata esposizione consultabile dedicata al celebre fumettista, scomparso nel 1997, dal titolo '100 Jacovitti; 1 all'anno!'. L'esclusiva proposta complementare, sul piano culturale, quantitativo, qualitativo e strutturale dell'evento jacovittiano presentava 3 iniziative, la prima esposizione consultabile in sede, di 100 pezzi, uno per ogni anno, la seconda online con 100 copertine selezionate visitabili dal sito ufficiale, la terza approfondimento con visione su maxischermo in sede di 100 tavole jacovittiane. Proseguendo il percorso avviato, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub con sede in Via Curiel, 51, come oramai da anni ogni dicembre propone l'esposizione del 'Natale Fumettoso' quest'anno, per la ricorrenza propone un eccezionale 'Natale Jacovittoso'. Quindi, per il periodo dal 20 al 31 dicembre, con aperture su richiesta, la Fumettoteca Regionale invita il pubblico a contattarci per visionare l'esposizione o direttamente guardare da casa la Galleria online dei tanti fumetti natalizi proposti da Jacovitti negli anni passati. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per gli intervenuti. Per informazioni 339 3085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

Con l'arrivo del 'Natale Jacovittoso' ecco una esclusiva galleria di immagini della festività fumettata, in rappresentazione dell'animo natalizio che vede, oltre al tipico personaggio di Babbo Natale anche le copertine di varie riviste a partire del mitico 'Vittorioso', col suo Natal Vitt, degli anni '50 fino al 'Jacovitti Magazine' degli anni '90 passando per 'Comix' e altre testate., senza dimenticare la marea di personaggi divertentissimi posti nelle enormi paginoni realizzate dal fumettista. Per ripercorre l'arte e la carriera dell'autore, offrendone un ritratto artistico legato al Natale, impreziosito dalla possibilità di consultazione, 'Lisca di Pesce' dona una marea di personaggi che hanno attraversato, con lo sguardo libero del vero artista, il ventennio fascista, la guerra e il dopoguerra, la difficile fase della ricostruzione, la ripresa e il boom economico, il Paese negli anni ’70, senza sosta fino all'anno della sua scomparsa. Un sentito omaggio che l'attività di promozione e progettazione dello Staff Fumettoteca, con proposte culturali e sociali aperte a tutti, vede in questo specifico periodo presentare e proporre eventi fumettistici specifici da visionare.

A cento anni dalla nascita di Benito Jacovitti si celebra il grande autore con un esclusivo appuntamento dedicato al celebre fumettista italiano. Poco più che bambino iniziò a incantare adulti e compagni di scuola con i suoi disegni e i suoi personaggi, facendoli dove poteva, con i pochi mezzi a disposizione, anche per le strade del suo paese. Jacovitti mise a punto nel tempo uno stile surreale, pieno di elementi comici, inventò un linguaggio, creando personaggi come Pippo Pertica & Palla, Cip l’Arcipoliziotto, la signora Carlomagno, Cocco Bill, Zorry Kid, entrati nella storia del fumetto del Novecento. Un interessante spaccato nel mondo della Nona Arte, grazie al Social Community Hub, uno spazio esclusivo in continuo sviluppo e crescita, in grado di promuovere realmente le connessioni, la creatività e il divertimento dei giovani forlivesi. Forlì può vantare, grazie alla costanza della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', unica in Emilia Romagna, esclusivi eventi ed iniziative fumettistiche supportate dall'impegno e dalla grande attività di volontariato dello Staff, proposte esclusive introvabili in altre città italiane. Grazie alla funzionale Rete collaborativa con la Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti', aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, è gratuitamente disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.