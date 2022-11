Alla Fumettoteca Regionale torna il 'World Toilet Day': "L’accesso ai servizi igienici è fondamentale e non sono un fumetto"

Nel 'World Toilet Day - Giornata Internazionale della Toilette' targata 2022 si propone "Making the invisible visible", rendendo visibile l'invisibile. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' da anni aderisce alla ricorrenza allo scopo di veicolare un messaggio chiaro ed esplicito, attraverso l'uso del linguaggio fumettistico, rivolto alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

In questa logica sociale, con una apertura pubblica straordinaria per sabato 19 novembre dalle ore 14:00 alle 18:00, si invita il pubblico a riconsiderare attentamente la situazione e le relative problematiche ad essa legate. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per gli intervenuti. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it